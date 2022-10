O primeiro telemóvel dobrável da Huawei foi objeto do primeiro teste a sério feito por cá. Lourenço Medeiros, que o testou durante durante quase duas semanas, afirma que dificilmente um aparelho tão avançado poderia ser apanhado numa tão grande maré de azar

Texto Lourenço Medeiros

Veja-se então um aparelho que é um dos expoentes máximos do que a tecnologia permite levar ao consumidor, uma mostra do poderio do gigante do oriente e cai-lhe em cima todo o azar que podia, por culpa própria e alheia. Do vírus já nem preciso de falar, qualquer produto que sai agora, já teve azar, por isso vamos ao resto.

Até faz impressão olhar para o ecrã do Huawei Mate Xs: então os engenheiros colocam o ecrã de um dobrável da parte de fora? Claro que todos achamos que ele tem mesmo de andar dentro de uma bolsa - imagina-se bolsinhas douradas de marca a condizer com os €2500 que este pequeno monstro tecnológico custa. Mas não é bem assim: ao fim de vários dias em bolsos de casacos e calças, em convívio com carteiras e até chaves, com um mínimo de cuidados o ecrã não se queixa mesmo nada. Está feito para isso, para bolsos, para ser pousado na mesa também.

Toda esta resistência também é conseguida graças a um aspeto plástico que lhe dá um ar “baratucho”, é o termo. Ou seja é bom que seja resistente mas quem gastar dinheiro quer coisas que pareçam custar o que valem. O design é muito bem conseguido, talvez até mais bem conseguido que o do primeiro dobrável a ser vendido cá, o Samsung Fold. Consegue usar toda a superfície de um lado ficando com um enorme ecrã de 8 polegadas totalmente desobstruído, sem furos nem câmaras e sem perder nenhuma funcionalidade, ainda fica com uma espécie de pega lateral muito cómoda onde está boa parte da maquinaria e as lentes de fotografia.

Ao conseguir isto tudo poderia ganhar ao Samsung, que tem uma série de detalhes feios, como um enorme entalhe no ecrã maior e seis câmaras para conseguir fazer o mesmo que as três do Huawei, mas o facto é que o Samsung tem um aspeto mais premium. Todos querem saber se se nota a dobra e estando ligado ela desaparece, neste caso é pior o aspeto quase mal acabado das bordas dos ecrãs.

Neste campeonato parecer caro é fundamental, é óbvio para quem observa este mercado que enquanto os principais fabricantes competem, mesmo nos topos de gama, para conseguir vender relativamente barato, há de facto uma exceção: todos querem ter um modelo muitíssimo caro. Isto acontece pelo menos desde que a Apple insultou toda a gente ao anunciar preços acima de 1000 euros (nem sequer eram os primeiros). Agora é uma questão de prestígio ter o mais caro e conseguir vender alguma coisa.

Outra genialidade do design chinês: este Xs não tem câmara frontal, não faz selfies normais. O ecrã, na prática, envolve quase totalmente o aparelho fechado. Quando queremos fazer uma selfie viramos o telemóvel — e temos a câmara principal e as costas do ecrã, com imagem, voltadas para nós. O efeito é o mesmo das selfies normais, mas com o máximo de qualidade da câmara principal. Se quisermos podemos fazer retratos usando os dois lados e mostrando ao vivo aos retratados o que estamos a fazer É um pouco complicado de explicar mas funciona. É como se tivéssemos um ecrã de cada lado do telemóvel, só que é o mesmo ecrã, dobrado.