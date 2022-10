As pandemias do isolamento e da violência doméstica. E como os livros podem ajudar

Ao confinar as pessoas em casa, o novo coronavírus poderá desencadear outras pandemias. Para combater a solidão, importa “manter uma comunicação regular”, sem descurar o “autocuidado”. Para evitar a tensão doméstica, urge “adiar ou abdicar de temas crónicos de discussão”, sem esquecer “a responsabilidade social de intervir e denunciar situações de violência emocional ou física”. São recomendações de uma psicóloga e de um psiquiatra

Texto HÉLDER GOMES

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou a doença provocada pelo coronavírus Covid-19 como uma pandemia. “Podemos esperar que o número de casos, mortes e países afetados aumente”, disse o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, na semana passada, justificando a declaração de pandemia com “os níveis alarmantes de propagação e inação”. Uma pandemia ocorre quando uma doença se espalha por um grande número de regiões no globo. No entanto, com as pessoas confinadas em casa, há outras pandemias a considerar. A psicóloga e psicoterapeuta Ana Moniz aponta duas: “a pandemia da solidão e a pandemia da tensão e da violência doméstica”.

“A solidão tem efeitos negativos, sobretudo para quem não tiver outra forma de manter os contactos que lhe fazem bem. Se calhar não tanto já, nestes primeiros dias, porque estamos em modo de sobrevivência e aceitamos melhor a frustração e a privação por estarmos mobilizados pelo medo e pela proteção”, refere ao Expresso. Mas a situação pode agravar-se “caso deixe de ser totalmente possível sair de casa”, adverte. Para pessoas que vivem sozinhas mas têm namorado ou companheira à distância, para pais divorciados e filhos que não estão juntos em quarentena, “a sugestão é manter uma comunicação regular, de modo a que o dia a dia possa ser partilhado”. Para casais separados que não tenham uma relação fácil com o outro progenitor, é importante “facilitar o contacto, privilegiando o interesse da criança”.

Importa igualmente não negligenciar o “autocuidado”, devendo “cada pessoa estar atenta ao que lhe torna o dia mais fácil ou difícil e ir tomando conta de si”, recomenda a psicóloga. Outro conselho é a manutenção de uma rotina, com horas para as refeições e para o descanso, “o que é muito importante por vários fatores: higiene do sono, tomas de medicação, exposição à luz solar”, entre outros. Apesar da importância que atribui a esta recomendação, Ana Moniz sublinha que “cada pessoa pode decidir qual o seu horário ótimo”. “Cada um de nós precisa de encontrar um espaço de liberdade dentro dos constrangimentos”, reforça. Sem descurar os hábitos de higiene, que, “quando as pessoas estão deprimidas, costumam ser dos primeiros a falhar”.

“UMA VIDA PARA LÁ DO VÍRUS”

Fechadas em casa, mesmo em regime de teletrabalho, haverá uma maior propensão para as pessoas estarem sempre com a televisão e outros meios de comunicação ligados. “Estar permanentemente a ouvir falar e a pensar na ameaça vai manter o nosso sistema de alerta ativo e desgastar-nos a um ponto que causará mais sofrimento do que segurança”, diz a psicóloga, sugerindo que se “crie uma vida para lá do vírus”. Um cuidado que “tem de ser redobrado para pessoas com crianças em casa”. Para combater os efeitos do isolamento e as fragilidades dos outros, torna-se igualmente importante “ligar ou enviar mensagens a quem possa estar mais sozinho ou resolver questões práticas a pessoas mais frágeis”. Isto “reforça os laços na comunidade e cria uma sensação de maior bem-estar e confiança”.