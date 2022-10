Está na hora de procurar todos os livros de receitas que tem em casa (ou encomendar online) e distribuir tarefas entre todos os membros da família

Texto Patrícia Serrado, com Paulo Brilhante

Estar em casa é a recomendação a cumprir por muitos e, por mais imaginação que se tenha, tão preciosa faculdade de inventar nem sempre resulta. Deixamos, por isso, uma lista de manuais de culinária e o desafio de estimular todos, em casa, a entrar numa espécie de concurso semanal. O objetivo é criar uma ementa mais elaborada, em doses q.b., e mostrar que cozinhar ajuda a aconchegar estômago e corações. Os mais novos ficam com a tarefa de empratar e pôr a mesa a preceito

Apesar de ainda ser “um bicho-de-sete-cabeças”, fazer pão em casa já é rotina em casa de algumas famílias. Marta Blohm, autora de vários livros de cozinha, comprova quão fácil é esta arte com o seu livro “Pão caseiro” (€17,70), da Arteplural Edições, através de conselhos sobre os métodos de fermentação ou os ingredientes indicados para cada receita. Depois há que escolher entre o salgado e o doce, o tradicional e o de forma, com ou sem glúten. Aproveite para ler e partilhar as histórias sobre a cozedura deste alimento e “ponha a mão na massa”. Junte manteiga ou azeite, azeitonas e dois tipos de pão. Está pronto o couvert.

Escolha os snacks, para abrir o apetite. Em a “Cozinha vegetariana rápida e prática” (€18,80), Gabriela Oliveira dedica o segundo capítulo a receitas de aperitivos acessíveis e fáceis de elaborar. Estas estão entre uma centena de ideias descomplicadas e baseadas na alimentação saudável.

Espreite, ainda, o livro “Novas receitas paleo” (€ 18,80), da autoria da blogger ucraniana Irena Macri, no qual vai encontrar aperitivos com abordagens criativas e descontraídas. Ambos são da Arteplural Edições.

Já o chef Vítor Sobral, fundador de múltiplos espaços de restauração, em Lisboa, como a Tasca da Esquina ou, o mais recente, Talho da Esquina, apresenta o seu livro “Com os azeites” (€29,90), da Casa das Letras. O destaque vai para as saladas, os petiscos e as conservas, ideias para iniciar a refeição. De realçar que as sugestões do reconhecido cozinheiro português têm, neste manual, o líquido extraído da azeitona como o elemento fundamental, sendo aquele explicado ao pormenor, desde a sua origem até ao papel nutricional na alimentação.

Às sopas do chef Vítor Sobral junte as de Filipa Gomes apresentadas em “Cozinha com twist” (€25,90), da Casa das Letras. No total, a conhecida figura dos programas televisivos 24 Kitchen apresenta 120 sugestões, sobretudo os pratos de peixe elaborados de forma criativa.

Este produto está, igualmente, presente no livro “Cozinha descomplicada” (€24,20), da Bertrand Editora, com a qualidade Larousse, ao longo do qual o passo a passo é ilustrado por imagens dos respetivos ingredientes e utensílios a utilizar na confeção de cada receita.

“Comer à moda dos Açores”, (€17,70), da Contraponto, é um dos livros escolhidos pelos pratos de carne. O autor é Rúben Pacheco Pereira. Açoriano de gema e uma referência da restauração local tem este manual como é uma homenagem e uma viagem pela gastronomia regional da sua terra natal. Do outro lado do planeta chega-nos o livro de Matt Preston, jornalista, crítico gastronómico e jurado do Masterchef Austrália.

O título é “Delicioso, fácil e rápido” (€29,90) e tem a chancela da Casa das Letras. Reúne mais de 120 “clássicos modernos”, nas palavras do autor, dos quais é de realçar a secção dedicada à carne.

Aos apreciadores da chamada confort food recomendamos “Comida de tacho” (€21,90), da Casa das Letras. O livro é de Cátia Gourmon, que ficou conhecida pelo seu programa televisivo “Os segredos da Tia Cátia”, e é constituído por mais de 90 receitas, entre as quais os pratos de carne são “de comer e chorar por mais”.

Eis que chega o momento da sobremesa. “Semifrios”, “Tartes tartin”, “Papos de anjo” ou “Pavlovas” são algumas das 66 propostas gulosas do chef de pastelaria Francisco Moreira, no seu “Doces do Ofício” (€ 19,90). O que começou como programa televisivo no canal 24 Kitchen é, agora, um livro editado pela Casa das Letras, em que as receitas são acompanhadas por um QR Code que encaminha os leitores para um vídeo explicativo sobre o respetivo passo a passo.

“Bolo de chocolate branco”, “Bolo de chocolate de leite” e “Bolo de chocolate preto” são, por sua vez, as três receitas base de mais de 70 deliciosas sugestões apresentadas neste “Bolos de luxo” (€15,50), da editora Arteplural. Um manual que comprova a imaginação imensa da autora, Frida Skattberg, mentora de um dos blogues mais célebre da Escandinávia, o Fridas Bakblogg.