Trabalhadores descuidados ou com pouca formação são o principal motivo para as falhas de segurança informática mais perigosas das empresas. Esta é uma das conclusões do relatório global sobre cibersegurança da Ernst & Young divulgado esta quarta-feira

Texto Maria João Bourbon

Se é um daqueles trabalhadores que usa palavras-passe do tipo ‘password1234’ ou que não sabe a diferença entre um email verdadeiro e um suspeito, então o leitor pode ser o principal motivo para as falhas de segurança informática da sua empresa.

Os trabalhadores descuidados ou inconscientes são a maior vulnerabilidade das empresas no que diz respeito à segurança informática, conclui o relatório global sobre cibersegurança da Ernst & Young (EY) divulgado esta quarta-feira. 34% das empresas inquiridas acreditam que estes trabalhadores foram o principal motivo para as vulnerabilidades mais perigosas às quais estiveram expostas no último ano.

Uma explicação para o facto de estes trabalhadores serem vistos como os maiores responsáveis pelas falhas de cibersegurança está relacionada com aquilo que as empresas consideram ser as maiores ameaças.

No topo da lista aparece o phishing (tentativa dos piratas informáticos obterem informações pessoais ou confidenciais dos utilizadores através de emails spam, mensagens pop-up ou sites falsos, fazendo-se passar por organizações existentes com as quais a vítima tem alguma relação), considerado por 22% das empresas como a maior ciberameaça. Segue-se o malware (20%), software malicioso que tenta infiltrar-se nos computadores para lhes causar danos, alterações ou roubar informações.

Nos dois casos, “o papel dos colaboradores descuidados é determinante para este resultado”, nota ao Expresso Sérgio Sá, sócio associado da EY.

Mas a culpa não é apenas dos trabalhadores, é também das empresas. Isto porque os incidentes com trabalhadores descuidados “resultam normalmente da ausência de sensibilização por parte das empresas na utilização adequada das tecnologias de informação”, explica Sérgio Sá. Ou da “implementação deficiente de controlos de segurança adequados para a proteção da informação”.

O responsável da EY sublinha que no atual mundo digital os “mecanismos de proteção têm de ser definidos em função da criticidade dos ativos de informação [para a empresa], quer sejam para uso interno ou do exterior”, o que nem sempre acontece. “Muitas empresas continuam a focar a estratégia de segurança da informação para o exterior, relaxando os controlos internos, o que leva a que a probabilidade de incidentes internos com colaboradores seja elevada — quer por desconhecimento ou intencionalmente.”

Na verdade, os controlos de segurança desatualizados e os acessos não-autorizados são considerados por 26% e 13% das empresas, respetivamente, como as maiores ciberameaças que se seguem.