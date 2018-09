Os três arguidos da Proteção Civil e os dois da EDP são os mais visados pelo DIAP de Leiria. Acusação divide-se entre os crimes de homicídio por negligência e os de ofensa à integridade física por negligência

Texto Christiana Martins, Hugo Franco e Rui Gustavo

Ao fim de quinze meses, a equipa de procuradores do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Leiria concluiu a acusação de um dos processos mais complexos e mediáticos dos últimos anos da Justiça portuguesa: o da investigação às 64 mortes dos incêndios que deflagraram na zona centro a 17 de junho do ano passado — o MP não inclui duas vítimas indiretas dos fogos (uma mulher atropelada enquanto fugia do fogo e um homem que morreu um mês depois devido a problemas respiratórios agravados pela inalação do fumo).