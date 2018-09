O caso Kavanaugh, o juiz nomeado por Donald Trump para o Supremo Tribunal dos EUA, chegou esta quinta-feira ao Senado. O juiz e a primeira das quatro mulheres que o acusam de condutas sexuais impróprias nas décadas de 1980 e 1990 foram ouvidas esta quinta-feira pela comissão de Justiça. Christine Blasey Ford prestou um depoimento emotivo: “Pensei que ele ia violar-me. (...) Estou aqui hoje não porque queira estar. Estou apavorada”. O que fará Kavanaugh?

Texto Hélder Gomes

“A democracia americana estará em exibição esta quinta-feira. A nossa nação deve defender a igualdade e a justiça mas, nos últimos tempos, muitas vezes não fez isso.” É desta forma que Janet Garrett, uma das candidatas democratas às eleições de 6 de novembro pelo estado de Ohio, antecipa ao Expresso as audiências do juiz Brett Kavanaugh e da professora Christine Blasey Ford, que o acusa de abuso sexual quando eram ambos adolescentes.

Perante a comissão de Justiça do Senado, com voz embargada e visivelmente emocionada, Ford disse que nunca esquecerá o que lhe aconteceu numa festa em Maryland em 1982. Os detalhes daquela noite “incrustaram-se na minha memória e têm-me ensombrado episodicamente na vida adulta”. “Não tenho todas as respostas e não me lembro tanto como gostaria”, confessou. No entanto, não hesitou em identificar Kavanaugh como “o rapaz” que a agrediu sexualmente, descartando qualquer sugestão de que pudesse estar a confundi-lo com outra pessoa.

“Pensei que ele ia violar-me. Tentei gritar por ajuda. Quando o fiz, o Brett pôs a mão sobre a minha boca para me impedir de gritar. Isso foi o que mais me apavorou e teve o impacto mais duradouro na minha vida”, disse. “Estou aqui hoje não porque queira estar. Estou apavorada. Estou aqui porque acredito que é meu dever cívico contar-vos o que aconteceu comigo quando Kavanaugh e eu estávamos no liceu”, explicou. Quando questionada sobre os impactos que o caso lhe provocou, Ford enumerou: “Ansiedade, fobia, sintomas de stress pós-traumático, mais especificamente, claustrofobia e pânico”.

“NÃO FUI PERFEITO NO LICEU MAS ESTOU INOCENTE”

À hora de fecho desta edição ainda decorria a fase de interrogatório a Ford. No entanto, com base na declaração inicial já tornada pública, Kavanaugh irá reconhecer que não foi perfeito no liceu mas vai negar veementemente a acusação de Ford, declarando-se “inocente”. “Eu bebia cerveja com os meus amigos, normalmente aos fins de semana. Às vezes bebia demasiado”, admitirá. “Em retrospetiva, disse e fiz coisas no liceu que agora me fazem estremecer”, confessará, contrapondo em seguida: “Mas não é por isso que estamos aqui hoje. Aquilo de que fui acusado é muito mais sério do que mau comportamento juvenil”.

Kavanaugh não foi apenas acusado por Ford. No domingo, uma outra mulher, Deborah Ramirez, contou que foi vítima de conduta sexual imprópria pelo então colega, no ano letivo de 1983-84, quando era caloira na Universidade de Yale. “Lembro-me de um pénis estar à frente da minha cara”, contou à revista “The New Yorker”. Ramirez afirma ter sido ridicularizada e insultada, acabando por tocar nos órgãos genitais inadvertidamente enquanto tentava empurrar o homem para longe dela. Lembra-se de Kavanaugh de pé, à sua direita, a rir-se e a puxar as calças para cima, revelou ainda.

Na véspera das audiências, duas novas alegações. Julie Swetnick disse que Kavanaugh e os seus amigos adulteravam as bebidas das raparigas para as poderem violar. Ao ser revelada esta terceira acusação, o líder da minoria democrata no Senado, Chuck Schumer, pediu a Kavanaugh que retirasse a sua candidatura ao Supremo. Já o senador republicano Cory Gardner recebeu uma carta anónima que acusava o juiz de ter agredido fisicamente uma namorada, não identificada, nos anos 1990. Kavanaugh considerou as mais recentes alegações “ridículas e vindas da Twilight Zone”.

“AS MULHERES ESTÃO FARTAS DESTE LIXO”

“As acusações são o ataque mais desprezível de sempre da esquerda americana. Não há provas absolutamente nenhumas que apoiem as acusadoras e todas as testemunhas nomeadas reforçam que Kavanaugh está inocente”, contesta ao Expresso o produtor e realizador de Los Angeles Robby Starbuck. “O envenenamento deste grande processo é uma vergonha e mostra o desespero dos democratas eleitos, que farão qualquer coisa para impedir um quinto juiz conservador no Supremo Tribunal de Justiça”, critica ainda. A consultora Michele Pyle não poderia estar mais em desacordo. “As mulheres em toda a parte estão fartas deste lixo e não são só as democratas”, conta ao Expresso a partir de Atlanta.

“Quando Trump perguntou no Twitter por que motivo Ford não chamou o FBI ou não contou aos seus ‘queridos pais’ o que lhe aconteceu, o nível de repugnância que as mulheres (e os homens que percebem o que é abuso sexual) têm por ele aumentou imenso”, disse Pyle. “O número de mulheres e raparigas agredidas sexualmente é muito maior do que o relatado. Contabilizaram as minhas três vezes? Não. Porque ninguém sabe delas e porque eu sou uma liberal declarada de 44 anos. Ninguém quer isso nos seus ‘inquéritos’”, acrescentou.

PROCESSO “PROFUNDAMENTE DEFEITUOSO E TRUNCADO”

As audiências desta quinta-feira acontecem com o #MeToo, o movimento gerado contra o abuso sexual, como pano de fundo. Foi por isso que os 11 republicanos da comissão de Justiça do Senado, todos homens, entregaram as suas perguntas à procuradora Rachel Mitchell num esforço para, segundo eles, “despolitizar” a sessão.

“O processo é profundamente defeituoso e ficaremos muito aquém da verdade porque não explorámos as opções disponíveis. Devia ter havido uma investigação completa do FBI. Devíamos ouvir todas as testemunhas-chave, incluindo Mark Judge [oamigo de Kavanaugh que terá presenciado o ataque a Ford]. Devíamos ouvir todas as acusadoras”, sentenciou ao Expresso o antigo procurador federal Elie Honig.

Os republicanos agendaram para esta sexta-feira a votação de Kavanaugh para o Supremo. Quase todos se inclinam para a confirmação do juiz mas alguns deles fizeram depender o seu ‘sim’ das audiências. “Se dois senadores republicanos decidirem votar contra Kavanaugh, a sua nomeação é rejeitada. Esse é o melhor cenário para os democratas”, prognostica Honig, a partir de New Jersey. “Para os republicanos, o melhor cenário é o que estão a seguir, ou seja, manter este processo truncado, atropelar todos os factos e tentar apressar a confirmação.”

E SE KAVANAUGH NÃO FOR CONFIRMADO?

“Trump e os republicanos investiram muito capital político na nomeação de Kavanaugh e acantonaram-se. Parece claro que Trump o quer no Supremo por ele defender que um Presidente não pode ser indiciado, enquanto muitos republicanos o querem para limitar ou revogar a legislação sobre o aborto”, analisa ao Expresso o editor da “Rantt Media” Jossif Ezekilov. “Se esta nomeação falhar, será uma enorme perda para eles de várias formas. Mas mesmo uma nomeação bem-sucedida não aumentará muito as suas hipóteses nas eleições de novembro”, acrescenta o responsável da plataforma independente de notícias, a partir de Washington.

Durante a sua audiência, Ford garantiu que não se movia por interesses partidários, sublinhando não ser “o joguete de ninguém” e ouviu-se novamente que o FBI devia ter investigado os casos. Contudo, Robby Starbuck não tem dúvidas de que “os pedidos de investigação são uma ferramenta política velada para atrasar a confirmação até depois das eleições”. “Os democratas têm a esperança de reconquistar a maioria no Senado e manter esse lugar [no Supremo] refém durante dois anos”, ou seja, até ao final do mandato do Presidente, refere.

Trump tem defendido a sua escolha para o Supremo mas, na quarta-feira, admitiu pela primeira vez a possibilidade de mudar de ideias em relação a Kavanaugh. “Estamos a dar às mulheres uma grande oportunidade para falarem. É possível que, ao ouvi-las, eu diga: ‘Ei, mudei de ideias!’. É possível”, afirmou. No entanto, não fechou totalmente a porta ao juiz: “Temos um homem ótimo, notável, mas que tem acusações contra ele. Já me aconteceu muitas vezes”.