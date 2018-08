Há quem considere que o ex-senador John McCain morreu como “um verdadeiro herói americano”. No entanto, mesmo as elegias mais laudatórias não esquecem o seu apoio à invasão do Iraque, o empurrão que deu a Sarah Palin e o caso de corrupção em que esteve envolvido no final dos anos 1980. No ocaso da vida, fez de Trump o seu alvo preferencial. E há quem veja na sua morte uma “oportunidade política” para os republicanos no Senado e no Supremo Tribunal

Texto Hélder Gomes

“John McCain será lembrado pelo seu serviço militar, pelo altruísmo como prisioneiro de guerra, pelo sentido de Estado enquanto senador e pela sua humildade em reconhecer que era americano em primeiro lugar e só depois republicano”, comenta ao Expresso o advogado Richard Hornsby. “Mas, como todos os americanos, tinha falhas que nos recordam que até os maiores servidores da causa pública nos EUA podem ser imperfeitos”, contrapõe, a partir de Orlando, no estado da Florida.

Assim tem sido a maioria das reações ao desaparecimento do antigo prisioneiro de guerra no Vietname: elogiosas do seu caráter mas sem esquecer as suas falhas. McCain morreu no sábado, aos 81 anos, no seu rancho no Arizona, com a mulher, Cindy, e outros membros da família ao seu lado. Naquele estado do sudoeste americano, foi senador durante mais de três décadas, disputou a presidência do país com Barack Obama, em 2008, e tornou-se um dos mais ferozes críticos de Donald Trump, ao ponto de deixar claro que não queria o atual Presidente no seu funeral.

A 25 de julho do ano passado, pouco depois de lhe ser diagnosticado um cancro, McCain falou no Senado naquele que foi interpretado como o seu discurso de despedida. Nele, exortou os seus camaradas republicanos a enfrentarem Trump e pediu a todos os congressistas que trabalhassem juntos para manter a América como um “farol de liberdade” no mundo. “Foi um dos poucos republicanos proeminentes que estavam dispostos a manifestar a necessária oposição aos abusos de Trump”, diz ao Expresso o politólogo e sociólogo DaShanne Stokes.

“A sua morte cria uma oportunidade política para o Presidente dos EUA e os seus fervorosos apoiantes colocarem um legalista pró-Trump no Senado”, alerta. De facto, McCain ocupava um dos 50 assentos republicanos na câmara alta do Congresso americano, sendo os restantes 50 ocupados por 47 democratas, dois independentes e um que permanece vago. O governador do Arizona, o governador Doug Ducey, indicará um membro do seu partido para suceder a McCain, após o funeral deste, que só irá acontecer no domingo.