O problema dos venezuelanos e dos portugueses da Venezuela? Não são gregos

Quando é que os intelectuais de esquerda portugueses terão coragem para pedir desculpa ao povo venezuelano, a começar nas centenas de milhares de portugueses e luso descendentes que ali vivem ou viveram? É que eu ainda sou do tempo em que entrar no Bloco ou no PCP implicava o beija-mão ideológico a Chávez. Em Lisboa e na Coimbra de Boaventura Sousa Santos, qualquer menino desejoso de ganhar as vestes sagradas do Bloco tinha obrigatoriamente de elogiar o milagre venezuelano. Sim, ainda sou do tempo em que a Venezuela que agora mata à fome os venezuelanos era o exemplo do “paradigma alternativo” ao “neoliberalismo”. Nestas cabeças, a Venezuela era a máquina do tempo que iria reverter 1989.

Os intelectuais de esquerda portugueses sempre apoiaram facínoras. Mas o apoio à Venezuela é um salto em frente. Não se trata de uma mera traição da decência e da verdade, é uma traição a centenas de milhares de portugueses ou de lusodescendentes

Onde é que estão estas pessoas agora? O tal paraíso socialista de Caracas teve o fim das outras dezenas de paraísos socialistas do século XX: opressão e fome. Quantas vezes é preciso repetir a receita do desastre? Quantas? E o curioso é que as pessoas que não fazem mea culpa sobre a Venezuela são as mesmas que não se calam sobre a alegada opressão do povo grego às mãos do “imperialismo” ou “neoliberalismo” “troikista”. Estamos aliás a viver um cenário abjeto: declarações de Centeno sobre a Grécia criam mais ruído mediático do que a realidade dramática da Venezuela onde vivem centenas de milhares de portugueses ou lusodescendentes. O desastre venezuelano é incomparavelmente superior à crise grega. Ao contrário do que se passou na Grécia, o colapso da Venezuela gerou uma onda de refugiados que só agora começa a ser seguida ao de leve pelas nossas televisões. No fundo, no fundo, o problema dos venezuelanos é só este: não são gregos. A sua tragédia foi causada pelo socialismo e não por Merkel ou Passos. São azares que acontecem.

Em nome da tradição, os intelectuais de esquerda portugueses sempre apoiaram facínoras. Mas o apoio à Venezuela é um salto em frente. Não se trata de uma mera traição da decência e da verdade, é uma traição a centenas de milhares de portugueses ou de luso-descendentes, que, curiosamente, continuam por descobrir pelo jornalismo português. No fundo, no fundo, o português da Venezuela também tem um problema: não é grego, não foi “oprimido” por Merkel ou pela troika ou por Passos.