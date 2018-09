Estão aí as inovações da temporada. Melhoramentos do iPhone X, do Apple Watch, ou do MacBook Air. As novidades só estarão a ser apresentadas depois da publicação deste Expresso Diário mas, como tem acontecido todos os anos, nos dias que antecederam a apresentação as publicações da especialidade já levantaram o véu sobre o que a empresa de Tim Cook propõe este ano. Este artigo é baseado nas revelações que foram “pingando”, pelo que o melhor mesmo é conferir depois

Texto Vítor Andrade

A maior empresa de marketing do mundo, que vende telefones, começou a apresentar depois da hora de saída desta edição as suas novidades de 2018, a partir do Steve Jobs Theater, na sede da empresa, na Califórnia, a partir das 10 horas locais (18h em Portugal continental).

Apesar do secretismo habitual, que é a melhor forma que a Apple encontrou de pôr toda a imprensa mundial a falar dos seus produtos, não são esperadas grandes novidades, sendo quase certo, porém, uma versão mais evoluída do iPhone X. Aliás, já é um clássico: sempre que a Apple lança novo modelo, nos anos seguintes vão surgindo versões otimizadas do mesmo. Vários analistas dizem que é natural que assim seja, não sendo, por isso, de esperar o anúncio de um qualquer iPhone XI ou X2, mas talvez um XS ou um XS Plus.