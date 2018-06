Salvar o Sporting de Bruno de Carvalho

Muitas pessoas fora do Sporting não compreendem como conseguiu Bruno de Carvalho ter tanto apoio de tantos sócios durante tanto tempo. E como, ainda hoje, consegue manter muitos do seu lado. É porque, sendo ou não sportinguistas, não conhecem bem a vida do clube. O tempo que o Sporting vive não pode fazer esquecer a recuperação a que assistimos nos últimos cinco anos. E sem elas não se percebe porque tantos sportinguistas toleraram e toleram o que de fora parece intolerável.

Parte do trabalho de Bruno de Carvalho é, aliás, visível agora. As vitórias nas modalidades correspondem a uma aposta de longo prazo para garantir que o Sporting, recuperando a sua tradição, voltava a ser um clube que não se concentrava apenas no futebol (diz-se “eclético” na gíria desportiva), apesar de todos termos consciência que é o futebol masculino que dá notoriedade, recursos e adeptos. Claro que fazer uma avaliação dos resultados desportivos ignorando o futebol é um absurdo. Mas o trabalho nas modalidades tem de ser sublinhado. E grande parte destas vitórias foram celebradas no pavilhão João Rocha, uma promessa antiga cumprida pela direção de Bruno de Carvalho.

Mesmo no futebol, quem vai ao estádio consegue ver a diferença. Os adeptos regressaram em força e havia, até às últimas semanas, um sentimento de pertença que se tinha perdido por quase duas décadas de decadência. Como em todos os clubes, graças ao insustentável modelo das SAD, as finanças estão sempre periclitantes. Mas o garrote da dívida foi aliviado. O Sporting, que era o campeão das más compras e das piores vendas, passou a comprar bem e a vender melhor – mesmo isso agora está em risco. Os treinadores foram em geral bem escolhidos, apesar da relação do presidente com eles ter sido sempre, como parece ser com quase toda a gente, problemática.

Bruno de Carvalho combateu pela moralização do futebol, o que torna ainda mais insuportável as suspeitas, que espero não se virem a confirmar, de corrupção. Teve um papel central na chegada do vídeo-árbitro e, em geral, posições corretas sobre a melhor forma de organizar o negócio do futebol em Portugal. Se é verdade que várias vezes se terá excedido na denúncia das arbitragens parciais, percebeu que quem não domina a máquina não pode fazer mais do que a pressão externa. E a verdade é que, com ele, o Sporting passou a ser menos prejudicado. Dirão que esta não é a forma de fazer as coisas e eu concordo. Mas o problema é que num sistema viciado não há formas boas de fazer as coisas. Há formas possíveis. O seu maior erro, neste domínio, foi comprar todas as guerras ao mesmo tempo: dos agentes aos fundos, da arbitragem à comunicação social. Isso não é sinal de coragem, é sinal de falta de estratégia.

Depois, há um lado mais simbólico. Os 20 anos do modelo “roquettista” corresponderam, para além da delapidação do clube, a uma determinada forma de ver o Sporting. Um clube dirigido por elites, em que a massa de adeptos serve para encher estádios e não se mete nos negócios. Um modelo que mistura um clube de viscondes com uma empresa de banqueiros e bancários e que foi bem sintetizada por Soares Franco, quando se foi embora para não aturar populaça: “Quero um clube só de futebol, sem sócios mas com adeptos que não se intrometam na gestão nem tenham voto nas eleições dos corpos sociais”. A conversa dos “croquetes”, que explora o ressentimento de uma massa associativa que foi desprezada durante anos, funcionou porque tinha um forte fundo de verdade. Em que grande clube um presidente poderia dizer o que disse Soares Franco?

Apesar das suas fragilidades e enormes defeitos, onde a falta de respeito pelos outros é o pior de todos, Bruno de Carvalho teve tudo para ser o melhor presidente de sempre. Teve o apoio de quase todos sócios e um excelente trabalho no primeiro mandato. A sede de mais poder e uma personalidade egomaníaca deitaram, nos últimos meses, tudo a perder.

Da assembleia geral a Alcochete

A reunião da assembleia geral de fevereiro foi o último de todos os avisos e, talvez tarde demais, o que foi decisivo para mim. Quando o Sporting ficou em primeiro, o escândalo no Benfica estava sob os holofotes e reinava a paz no clube, em vez de pensar no clube Bruno de Carvalho pensou em si mesmo. Marcou uma assembleia geral para mudar os estatutos, reforçar o seu poder e transformar tudo isso num plebiscito, em que não hesitou em fazer chantagem sobre os sócios, exigindo, do nada, um apoio reforçado para não criar uma crise interna. Quando o seu poder não estava em causa, alimentou a fanatização acrítica à sua volta e foi, como passou a ser sempre desde então, o principal foco de instabilidade.

A partir do momento em que ficou evidente que as competições europeias estavam perdidas e que a vitória campeonato era impossível apontou a mira, de forma mais clara e irresponsável, à equipa que ele próprio contratou. E, de repente, cada vez mais adeptos odiavam alguns dos jogadores que mais admiraram. Um verdadeiro líder defende, perante os outros, a sua equipa nas derrotas. O ato mais cobarde de Bruno de Carvalho resume-se nisto: quando os resultados são bons salta para o campo para mostrar a taça, quando são maus ataca os jogadores.

Ao direcionar para a equipa a frustração dos adeptos, Bruno de Carvalho alimentou o que de pior existe na paixão do futebol. Enquanto internamente se dedicava a um bullying que nenhum trabalhador toleraria, Bruno Carvalho foi sendo sempre dúbio perante os sinais públicos de risco para os jogadores, bem evidentes depois do jogo contra o Marítimo. Não sei se teve, por ação ou omissão, uma relação direta com o que aconteceu em Alcochete. Se alguma vez se provasse que teve, os efeitos morais e financeiros para o Sporting poderiam ser avassaladores. E a tese de que se tratou de um ato tresloucado de pessoas isoladas ficou totalmente posta de parte com a divulgação de uma foto do convívio anual da Juventude Leonina, em que esta se solidariza, através de uma tarja, com os 23 agressores detidos. O ataque foi organizado pela claque ou pelo menos contou com a sua cumplicidade. Isto depois do presidente, mesmo perante todos os sinais de perigo, ter acicatado os adeptos mais excitados e não ter tomado medidas preventivas. É pelo menos o responsável moral pelo sucedido. Os parabéns aos treinadores e jogadores do Vitória de Guimarães que ficaram no clube depois de serem agredidos, constantes no último de uma série infindável de comunicados, dizem bem do desnorte da direção.

Como sportinguista, não quero alimentar os argumentos que possam favorecer rescisões unilaterais em que os clubes que levam jogadores ficam dispensados de compensar o Sporting pelo investimento feito. E não penso ser legítima a insinuação de que Rui Patrício (que justamente é e será para sempre um símbolo do Sporting) poderia desistir desta rescisão se Bruno de Carvalho se demitisse. Apesar de compreender a situação do jogador, ser solidário pelo que passou e até perceber o racional desta condição, não se pode abrir um precedente em que jogadores podem, de alguma forma, determinar quem é e quem deixa de ser o presidente do clube para o qual trabalha. Como trabalhador do Sporting, é livre de lutar pelos seus direitos e tem, como não podia deixar de ter, a minha total solidariedade. Ao Sporting cabe tentar minimizar os danos deste processo. E é evidente que outro presidente o fará em muito melhores condições do que Bruno de Carvalho. Mas uma coisa é ser eu a dizer isto, outra é ser Rui Patrício ou alguém por ele.