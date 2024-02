A revolta do campo

As políticas para as alterações climáticas estão a destruir o atual modelo de negócio da agricultura. Com gasóleo mais caro e menos subsídios, os agricultores fazem dos tratores armas e bloqueiam as cidades. O que já arde na Europa começa a ferver em Portugal. E, no fim da linha, está uma ameaça: ou a comida fica mais cara ou o prato fica sem comida. Por Tiago Carrasco