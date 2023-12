Operação Marquês

Tribunal quer julgar Sócrates em mês de eleições

Tribunal quer julgar Sócrates em mês de eleições. Julgamento do ex-primeiro-ministro previsto para março. Casos judiciais atropelam campanha eleitoral. Sondagem: Chega capitaliza com a perceção do aumento da corrupção. Caso Tutti Frutti Mais políticos vão ser arguidos no início do ano