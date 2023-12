PRÉMIO PESSOA

Tolentino, o cardeal da esperança

Antes de ser padre, chegou a pensar ser jornalista e foi com o Expresso que também aprendeu a ler. Escolhido o 37ª galardoado com o Prémio Pessoa, este filho de pescador que aprendeu a seduzir fiéis com a beleza das palavras, José Tolentino Mendonça é um crente em utopias. E reza o credo de Fernando Pessoa: “Ave, passa, e ensina-me a passar”