TRANSIDENTIDADE

A EVOLUÇÃO DOS GÉNEROS

A dias do arranque do ano letivo, as escolas preparam-se para aplicar as regras definidas pelo Ministério da Educação para a autodeterminação de género, e o SNS espera uma afluência cada vez maior destes casos. Em 2022 houve 519 pedidos de mudança de género em documentos de identificação. Este ano, até maio, foram 193 os que não se reconhecem no sexo com que nasceram, 28 dos quais eram menores. Por Christiana Martins