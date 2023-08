FUTEBOL

O tempo de compensação está a mudar o futebol

As novas regras visam compensar as paragens e perdas de tempo e isso está a acrescentar muitos minutos aos jogos. Nesta edição da Liga Portuguesa há mais 66% de tempo de compensação do que na anterior. Portugal é a segunda liga europeia em que a compensação mais aumentou. O número de golos no tempo extra cresceu vertiginosamente (+251%) Foto Vitor Garcez/ASF