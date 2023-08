Armando Pereira

O lado B de um self-made man

Partiu para França, a salto, aos 14 anos, e regressou multimilionário com a Portugal Telecom, ainda um porta-aviões, na mira. O brilho do acionista português da Altice, que chegava para iluminar a herdade que tem em Vieira do Minho, esmoreceu há semanas. Detido à porta de casa, é suspeito de ter criado um esquema fraudulento. Por Anabela Campos