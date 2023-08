Haaland

O exterminador implacável

Uma máquina de marcar golos e de bater recordes. Em Bryne, a terra onde cresceu, o miúdo norueguês sem grande interesse pela escola e sem jeito para conduzir tratores começou cedo a dar nas vistas com a bola nos pés. Hoje, conduz um Rolls-Royce, come coração de boi e coleciona pijamas de estilistas. É o monstro goleador na linha da frente do Manchester City. Por David Collins/“The Times”