Saúde

Amor de dois casais levou a um raro transplante internacional

Saúde: No Hospital de Santo António, no Porto, e no Opedale San Bortolo, em Vicenza, Itália, à mesma hora, a dois mil quilómetros de distância, duas equipas de cirurgia retiravam um rim a Sílvia e outro a Fabrizio. Ambos queriam ser dadores dos seus companheiros, mas eram incompatíveis com eles. Coube aos serviços de saúde português e italiano fazerem o cruzamento: o rim de Sílvia foi para Giulia em Itália e o de Fabrizio veio para Vasco em Portugal. Foto Rui Duarte Silva