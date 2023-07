investigação Expresso

Novas suspeitas sobre negócios na Defesa

Gomes Cravinho assumiu manutenção dos helicópteros EH-101 sem contrato ou visto do Tribunal de Contas. General fez queixa de Marco Capitão e foi afastado. Assessor fantasma sai com €8 mil no bolso. OGMA pagam renda de €1248 por 440 mil m2