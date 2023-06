Inteligência artificial

Quem tem medo do algoritmo?

Não é o fim do mundo, mas talvez seja o fim do mundo tal como o conhecemos. A IA poderá ajudar-nos a curar doenças, a gerir cidades e o ambiente, a criar riqueza e levar-nos a novas descobertas científicas. No entanto, até agora, apenas temos estado focados nos seus riscos. Por Pedro Domingos, professor na Universidade de Washington