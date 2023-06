O Expresso na Amazónia

Ouro e morte no garimpo ilegal

No coração de Rondónia, um dos estados brasileiros onde a floresta amazónica sofre maior destruição, o sonho de riqueza rápida atrai milhares de homens e mulheres. Retiram faíscas de ouro do fundo do rio e devolvem mercúrio que contamina peixes e pessoas. É morte a prazo