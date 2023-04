A

CORRIDA

AO

OURO VERDE

Todos esperam a legalização do uso recreativo da canábis por parte da Alemanha. Mas é Portugal que sai na frente quando se fala em produção de cânhamo na Europa. Hoje já existem 21 empresas no nosso país autorizadas a cultivar e, em lista de espera, encontram-se 140 processos de licenciamento. A questão, no entanto, coloca-se: a legalização é boa para a economia, para a saúde ou para ambas? Por Filipe Garcia