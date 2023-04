A guerra dos ossos

A restituição de obras de arte e objetos etnológicos é um dos mais acesos debates internacionais do momento. Mais ainda quando se trata de despojos humanos. Portugal tem pelo menos oito instituições com remanescentes extraeuropeus e a discussão sobre como lidar com esse tema está atrasada. (Na foto: cabeça originária do povo munduruku, no Museu de Etnologia) Por Christiana Martins (texto) e Ana Brígida (fotografias)