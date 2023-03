imobiliário

O que estão a fazer as autarquias pela habitação?

As Câmaras de Lisboa, Porto, Sintra, Almada, Barreiro, Braga e Gaia investiram mais de €157 milhões no ano passado para melhorarem o acesso à habitação a custos controlados. Com ritmos e orçamentos diferentes, as estratégias vão da construção à reabilitação, passando pela compra de imóveis existentes.