URSULA MAIOR

A pandemia e a guerra na Ucrânia colocaram-na no centro das grandes decisões, e a presidente da Comissão Europeia afirmou-se como a maior representante do poder no feminino. Com uma liderança controladora e um ritmo de trabalho frenético, ainda que não imune a críticas, tudo indica que Von der Leyen se prepara para um segundo mandato à frente dos destinos da Europa. Por Susana Frexes, em Bruxelas