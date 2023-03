Expresso 50

1980. Quando Cavaco Silva apresentou um plano anti-inflação

Preços. Em fevereiro de 1980, Cavaco Silva, então ministro das Finanças de Sá Carneiro (ambos na foto com Álvaro Barreto, ministro da Indústria), anuncia 15 medidas para baixar a inflação, onde se destaca a valorização do escudo. É uma inversão da desvalorização dos anos anteriores, que era um pilar das recomendações do FMI. O recuo da inflação acabou por ser pontual. O défice externo regressou e as contas públicas pioraram. Três anos depois, o FMI regressava a Portugal