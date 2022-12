Mundial 2022

Portugal joga Quartos do Mundial com a novela Ronaldo cada vez mais escaldante

Novos problemas após jogo com a Suíça. As dificuldades que Marrocos pode trazer a Portugal. Bruno Vieira Amaral escreve sobre “a vida depois de Cristiano”. Miguel Sousa Tavares diz ser “uma tristeza ver terminar assim a carreira”. Reportagem do enviado do Expresso ao Catar