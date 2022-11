“Eu não sou humilde, eu disfarço” Fernando Ulrich

Aos 70 anos, prepara-se para aceitar um novo mandato como presidente não-executivo do BPI, onde está desde os 31 anos. Uma entrevista ao ritmo do tango, sobre banca, jornalismo e o convite que recebeu para ser diretor do Expresso. Por Isabel Vicente e Nuno Botelho