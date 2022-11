Regulamentação

Regulação das plataformas não arranca antes de 2023

Alterações à lei laboral, no âmbito da Agenda para o Trabalho Digno, poderão não chegar ao terreno em janeiro. Discussão está parada e só será retomada após a votação do Orçamento do Estado para 2023. O enquadramento das relações de trabalho nas plataformas é o principal ponto de discórdia