Juros

Depósitos têm a segunda taxa de juro

mais baixa da Europa

Bancos pagam, em média, 0,07% por depósitos com prazo acima de um ano. Taxas não tiveram qualquer aumento em 2021, apesar da política do BCE. Só a Irlanda tem juros mais baixos do que Portugal. Excesso de liquidez trava subida e impõe perdas reais a aforradores