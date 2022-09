A caminho

da vitória?

Nos últimos dias, a ofensiva ucraniana tem registado inesperados avanços nos territórios ocupados. A guerra está longe de terminar, mas o exército russo encontra-se isolado e exausto. Terá chegado a hora de começar a pensar no fim de Putin? (Na foto: Volodymyr Zelensky, Presidente da Ucrânia, com o general Oleksandr Syrskyi, comandante-chefe do Exército ucraniano, a 14 de setembro, depois de terem retomado o controlo da cidade de Izium) Por Bernard-Henri Lévy, na Ucrânia, e Anne Applebaum