As novas deusas da gastronomia portuguesa

Na mitologia, as divindades são mulheres de grande reverência e veneração. Na cozinha nacional, também. Do Minho ao Algarve, e desde o litoral ao interior, há um Olimpo feminino que fomos descobrir. (Na foto: Leonor de Sousa Bastos, pasteleira, fotografada no Porto). Por Fortunato da Câmara e Tiago Miranda