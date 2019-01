Na semana em que o Expresso cumpre 46 anos de vida, o diretor do jornal usa a imagem do papel para escrever sobre a redação, o jornalismo e o lugar de um jornal na vida dos leitores. Qual é o papel do Expresso na sua vida?

texto pedro santos guerreiro

Não é possível contar a história completa da democracia portuguesa sem falar do papel do Expresso. Mas em cada dia na redação há uma história que nos interessa mais: a do futuro. Com abertura, sem deslumbramento. Com espírito crítico, sem medo de escolher. E porque há retórica numa pergunta, fazemos-lhe esta: qual é o papel do Expresso na sua vida?

A pergunta é-lhe dirigida, mas na verdade interpela-nos permanentemente a nós. Porque um jornal não é uma listagem do que aconteceu nas últimas horas e uma agenda do que vai acontecer nas próximas. É um espaço de escolhas editoriais que sobrepõem patamares de técnicas, dados, fontes, curiosidade, questionamento, propostas, respostas. Da mesma maneira que nunca ninguém viu o núcleo da Terra mas pisa a sua crosta, também uma notícia tem camadas visíveis e outras invisíveis: informação, experiência, conhecimento, saberes. Uma das belezas dos jornais é sabermos que aquilo que escrevemos com tanto empenho e cuidado será lido e deitado para o lixo — mas se melhorar um grama na vida, no mundo, no cérebro ou no coração do leitor, valeu a pena escrever. Porque, nesse caso, o jornal não foi deitado fora, foi deitado dentro.

O Expresso cumpre esta semana 46 anos de vida, 46 anos construídos dia após dia, e é através dessa interpelação, relação e permanência que se edificam lealdades e até cumplicidades entre pessoas que não se conhecem e nunca se veem: jornalistas e leitores. “Podem publicar estatísticas e contar as populações às centenas de milhares, mas, para cada homem, uma cidade consiste em apenas algumas ruas, algumas casas, algumas pessoas”, escreveu Graham Greene em “O Nosso Agente em Havana”. O Expresso é uma das ruas, uma das casas, uma das pessoas na cidade em que vivem milhares dos seus leitores. Não é ter hábitos, é criar raízes. Estamos há 46 anos nesse esforço consciente de que cada relação se alimenta ou fenece pela dedicação que se deposita em cada dia. Sermos hoje o jornal mais vendido em Portugal não é medalha lustrosa, é um compromisso de responsabilidade: queremos estar sempre e para sempre à altura disso, à altura que nos impomos e do que você, leitor, exige de nós. Dia após dia. Após dia. Após dia. Após dia. Em cada notícia, em cada análise, contexto, reportagem, entrevista, vídeo, podcast, fotografia, infografia, ilustração, em cada grande ou pequeno texto é sempre possível seguir a fórmula fácil da repetição treinada — ou decidir fazer o melhor do melhor jornalismo. Essa decisão é nossa, da redação, de cada jornalista do Expresso. E se a cada momento tomamos a decisão mais difícil, a de fazer bem feito, não é só por brio. É porque sabemos que a decisão de ler é, e será sempre, sua.