Custo do crédito é um quarto do de antes da crise

Há 10 anos, quem quisesse comprar casa em Portugal não teria, provavelmente, grande dificuldade em encontrar financiamento. Jorrava dinheiro da banca para as famílias e o spread — a margem que o banco cobra aos clientes — era quase nulo. Dez anos depois, muita coisa mudou. Os spreads são hoje cerca de três vezes mais altos, mas o custo desse financiamento é muito mais baixo. Explicação? A resposta está na Euribor negativa e o resultado foi uma benesse para as famílias, que viram baixar as prestações da casa. Tanto quem fez novos créditos à habitação como quem já tinha empréstimos deste tipo.

Vamos a números. Segundo as estatísticas do Banco de Portugal, a taxa de juro dos novos créditos à habitação (que resulta da soma da Euribor com o spread) estava, no final de junho de 2008, nos 5,61%. Dez anos depois, este valor caiu para 1,45%, um dos mais baixos na zona euro. Ou seja, cerca de um quarto do valor. Dados que espelham uma evolução assimétrica entre a Euribor e a margem cobrada pela banca. A primeira caiu em força, enquanto os spreads engordaram com o avolumar de problemas no sistema financeiro.

Em 2008, as taxas de juro Euribor — as taxas de mercado que servem de indexante a cerca de 95% dos empréstimos para comprar casa em Portugal — chegavam a 5%. Hoje estão em território negativo. Ao mesmo tempo, há uma década em Portugal era possível contratar um empréstimo para habitação com um spread de 0,3% ou até abaixo. A margem média oscilava entre 0,48% e 0,66%, segundo os cálculos do Expresso a partir dos dados do Banco de Portugal. Atualmente, a realidade é outra. Os bancos praticam um spread médio nos novos contratos de 1,63%. E até já foram mais elevados nos anos ‘negros’ da crise, quando ultrapassaram 4%.

Um cenário nunca visto

A queda das Euribor beneficiou também — e muito — quem já tinha créditos à habitação contratados. As famílias suportam hoje um custo com juros nestes empréstimos um pouco abaixo dos mil milhões de euros anuais, segundo os cálculos do Expresso com base nos últimos números do Instituto Nacional de Estatística e do Banco de Portugal. Isto com taxas de juros pouco acima de 1%, considerando todos os contratos deste tipo. Contudo, se as taxas estivessem nos valores ‘normais’ anteriores à crise, o encargo para as famílias seria muito mais elevado. Considerando a taxa média entre o início de 2003 e o final de 2007, que ultrapassou os 4,2%, a fatura com juros subiria para perto de €4 mil milhões anuais. Quatro vezes mais do que hoje. Isto significa que as famílias estão a poupar quase €3 mil milhões por ano graças às baixas taxas de juro.

Bancos pagam para emprestar dinheiro Legislação Desde final de julho, a lei obriga a banca a refletir por completo os juros negativos no crédito à habitação Spreads até 0,3% A lei aplica-se a todos os contratos, mas só tem impacto real para clientes com spreads até 0,3%. É nestes empréstimos que a taxa global (soma da Euribor com o spread) está negativa 31 mil clientes vão ter desconto CGD, Millennium bcp, BPI, Novo Banco e Santander Totta vão compensar 31 mil clientes, abatendo os juros negativos ao capital em dívida. O custo é €2,25 milhões. No Crédito Agrícola (300 contratos) será constituída uma bolsa de juros para descontar quando as taxas subirem

A possibilidade de as taxas Euribor caírem abaixo de zero nunca tinha sido antecipada. Mas a realidade surpreendeu e apanhou a banca desprevenida. As taxas até subiram na fase inicial da crise. Só que depois entraram numa marcha descendente até chegarem a valores negativos: os prazos mais curtos em outubro de 2014, a Euribor a três meses em abril de 2015, a taxa a seis meses em novembro desse ano, e a Euribor a 12 meses em fevereiro de 2016. Neste momento, estão firmemente ancoradas debaixo da linha de água e a expectativa nos mercados é de que apenas cheguem à tona de água em 2020.

Uma evolução que é, em grande medida, o resultado das políticas seguidas pelo Banco Central Europeu (BCE). Com o sistema financeiro a abanar e a crise da dívida na zona euro, o BCE baixou a taxa de referência para zero, impôs uma taxa de depósito negativa (está em -0,4%) e avançou para operações de cedência de liquidez aos bancos em larga escala. Mais ainda, abriu a porta às medidas não convencionais, com destaque para o programa de compra de dívida, que ainda prossegue, embora tenha vindo a ser reduzido desde há vários meses. Além disso, a queda da inflação na Europa pressionou ainda mais em baixa as taxas de juro.

Bónus para famílias, ónus para banca

A queda das taxas Euribor significou um alívio financeiro para muitas famílias durante os anos ‘negros’ da crise. Com Portugal sob a alçada da troika na sequência do resgate ao país, a austeridade a marcar a agenda, o desemprego a subir para máximos históricos e pensões e salários dos funcionários públicos a sofrerem cortes, a queda das prestações da casa ajudou.

O reverso da medalha foi a penalização da já débil rentabilidade da banca. Mas atenção. Esta queda também ajudou a evitar uma subida ainda maior do incumprimento, numa altura em que o balanço dos bancos estava sobrecarregado com mal parado.

No limite, há bancos que vão ter de pagar às famílias parte do dinheiro que lhes emprestaram. Com as Euribor negativas, o Banco de Portugal veio esclarecer, em abril de 2015, que a banca teria de refletir esses valores negativos no cálculo das prestações de todos os contratos de crédito à habitação em vigor com taxa de juro variável que utilizem este indexante.

Mas assim acabou a confusão provocada por esta situação inédita. As instituições financeiras apenas refletiram em parte esse valor nos contratos. Uma prática transversal escudada numa posição assumida pelo governador do Banco de Portugal, no Parlamento, em abril de 2016. Na altura, Carlos Costa, defendeu que para os contratos em curso deveria aplicar-se “uma taxa igual a zero sempre que da soma do indexante à margem ou spread contratualmente fixado resulte uma taxa de juro negativa”.

Só este ano a situação foi resolvida, por iniciativa da Assembleia da República. No final de julho entrou em vigor a lei que obriga a banca a refletir por completo a Euribor negativa nas prestações (ver caixa ao lado). Mas, esta alteração só tem impacto real para créditos com spreads muito baixos, até 0,3%. Como resultado, 31 mil clientes vão ver o banco pagar parte do empréstimo.