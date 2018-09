PORTUGAL CRESCE PELO EMPREGO POR POUCO TEMPO Cerca de dois terços do crescimento da economia portuguesa desde 2014, quando Portugal saiu da recessão, vieram da criação de emprego. O resto veio quase integralmente da produtividade já que o capital pouco contribuiu. As contas feitas pelo Expresso a partir da base de dados AMECO, da Comissão Europeia, mostram, no entanto, que o contributo do emprego vai diminuir este ano (para 50%) e no próximo para cerca de um terço à medida que a taxa de desemprego se aproxima do estrutural. Como a produtividade e capital não aceleram, o PIB vai perdendo velocidade.

Há muitas formas de analisar as estatísticas. Há até quem diga, em jeito de piada, que devidamente torturados os números dizem tudo o que quisermos. Mas, mesmo sem waterboarding numérico, há inúmeras formas de ler uma estatística. E os dados do crescimento do produto interno bruto (PIB) na saída da crise são um exemplo perfeito. A economia mundial saiu da crise a um ritmo muito mais lento. Mais concretamente, pelas contas do Expresso a partir das estatísticas do Fundo Monetário Internacional (FMI) para 191 países e cujas projeções vão até 2023, o PIB global cresceu 4,2% em média ao ano na década entre 1999 e 2008 e nos dez anos entre 2014 e 2023 fica-se por 3,7%. É uma queda de 13,1% que é o resultado que acontece na maior parte dos países mas onde há exceções. Portugal é uma delas: deverá ter um crescimento ligeiramente mais rápido agora do que antes da crise financeira que teve o auge com o estouro do Lehman Brothers em setembro de 2008 (1,631% contra 1,628%). O problema português está no facto de ser uma aceleração face a um ritmo fraco e, ao mesmo tempo, o PIB nacional estar em processo de perder gás.

‘CANÁRIOS’ PARA TODOS OS GOSTOS Os 16 ‘canários’ já declarados são um terço do PIB mundial. Com os candidatos, são 50%. São oito emergentes, oito economias desenvolvidas e oito candidatos. Economias emergentes Os mercados mais vulneráveis a mudanças súbitas nos mercados internacionais, segundo o Instituto Internacional de Finanças, são a Ucrânia, China, Argentina, África do Sul, Turquia, Egito, Índia e Hungria, por ordem decrescente de maior risco. Valem 21% da economia mundial. Economias desenvolvidas Austrália, Canadá, Hong Kong, Nova Zelândia, Noruega, Suécia, Suíça e Reino Unido são os países com risco mais elevado de entrar num processo de desalavancagem da dívida privada e de bolhas imobiliárias. Valem 10% da economia mundial. Candidatos ao clube Além dos ‘canários’ referidos, há economias desenvolvidas e emergentes que poderão sofrer pressões sobre a dívida privada e pública (neste caso, sobretudo na zona euro) e que estão em risco de ‘submergirem’ e cuja vigilância é fundamental. O grupo inclui Dinamarca, França, Grécia, Holanda, Itália, Japão e Portugal, entre os desenvolvidos, e Rússia, nos emergentes. Valem 16% da economia mundial.

Esta tendência da economia global tem preocupado. A diretora do FMI, Christine Lagarde, ainda não voltou a usar o termo “medíocre” para classificar a dinâmica do crescimento mundial como fez em 2016, quando o ritmo anual se aproximou de 3%, um limiar vermelho para muitos economistas. Limita-se, por agora, a falar de um crescimento “sem brilho” o que é, por si, só um sinal de alerta. As projeções até 2023 falam por si: o PIB mundial atingiu um “planalto” de crescimento, com uma taxa ligeiramente abaixo de 4%, e não vai conseguir ir mais longe. Pelo contrário vai abrandar duas décimas nos próximos cinco anos. Sinais visíveis dessa desaceleração são a descida das projeções de crescimento da China — o atual motor mundial — para menos de 6% a partir de 2022 e a queda esperada do ritmo na zona euro e nos EUA para 1,4% dentro de cinco anos. No caso do gigante chinês, como escrevia esta semana Martin Wolf numa longa análise no “The Financial Times”, a grande questão é saber como será possível corrigir desequilíbrios — leia-se dívida elevada — sem comprometer o crescimento. Será muito difícil, considera Wolf, porque o PIB chinês tem crescido com taxas estratosféricas de investimento, o que implica endividamento.

Portugal vai estar em linha com a zona euro e a perder velocidade durante os próximos anos: no ano passado o PIB cresceu 2,7%, este ano deverá rondar 2,3%, e o ritmo irá progressivamente perder gás até 2023.

Tudo pode piorar

Os números são já pouco animadores e ainda podem piorar. Basta que haja uma escalada na guerra comercial e/ou um choque na confiança dos investidores, como avisou o FMI na reunião do G20 do fim de semana passado. Num cenário extremo desse tipo, as contas do FMI implicam uma redução do crescimento para 3,3% em 2020, no ano de maior impacto da guerra comercial, e uma estabilização em 3,4% ou 3,5% no final do período de projeções (ver artigo em baixo).

Bastam uns abanões e a recessão pode ressurgir. Nada que Ayhan Kose, diretor do Banco Mundial (BM) e responsável pelo relatório anual Global Economic Prospects, afaste por completo: “A probabilidade de uma recessão nas grandes economias, como os EUA, parece-me muito baixa, de facto. Mas, como apontámos em janeiro, a economia mundial tem registado um abrandamento abrupto ou mesmo uma recessão a cada década, desde os anos 60 do século passado.” A história dos ciclos estudados pelo BM revela que, em regra, antes desse choque, a economia mundial vive um período de sobreaquecimento em muitas economias, que operam acima das suas capacidades. “Esta proporção de países é estimada por nós em cerca de 50% este ano, e deverá aumentar ainda mais no próximo ano”, acrescenta Kose. Um sinal a que devemos estar atentos é dado pelos países em expansão económica: “Este ano apenas 45% dos países deverão registar uma aceleração do crescimento, menos do que os 56% no ano passado.” O número de países cujo PIB está acima do potencial continua a crescer: entre as 27 economias avançadas, para as quais o FMI tem estimativas de produto potencial, há 17 que o vão ultrapassar este ano e em 2019 serão 21 (ver gráfico).

A todo o potencial

Com grande parte das economias avançadas acima do potencial — Portugal incluído em 2018 — isso significa que, sem alterações de fundo na economia, é muito difícil crescer mais rápido. O PIB português tem crescido, em larga medida, com base na criação de emprego e, à medida que a taxa de desemprego se aproxima do nível estrutural, a tendência é para perder velocidade já que o ónus recai sobre a produtividade e o capital que não apresentam grande dinamismo (ver gráfico). “Houve uma erosão do crescimento potencial durante estes dez anos devido a fraco investimento, e há constrangimentos estruturais, como a desaceleração do crescimento da produtividade e o envelhecimento da população”, conclui o diretor do Banco Mundial.

Outro dos sinais a estar atento é a evolução das economias que alguns analistas apelidam de “canários na mina de carvão”. O canário morria se estivesse presente um gás venenoso. A expressão é usada, agora, quando se pretende avaliar sinais que indiquem iminência de perigo. E não faltam ‘canários’ (ver Focus). Os mais óbvios estão nas economias emergentes, e foram recentemente apontados num estudo do Instituto Internacional de Finanças. Mas a consultora MRB Partners surpreendeu apontando um lote de oito ‘canários’ entre as economias desenvolvidas, que, à primeira vista, estariam, acima de qualquer suspeita. Na análise que publicou em maio juntou ainda alguns “candidatos”, onde listou Itália e Portugal.

Estagnação secular?

Uma das explicações para a desaceleração foi avançada por Larry Summers, ex-secretário de Estado do Tesouro, de Bill Clinton, há cinco anos. O economista de Harvard recuperou a hipótese avançada por Alvin Hansen em 1939 de que a economia americana teria chegado a um estado de “estagnação secular” por poupar mais do que consumia e investia e, mesmo quando investia, aplicava o dinheiro em ativos não produtivos. Summers projetou essa explicação para a história mais recente, marcada pelo que muitos chamam ‘financeirização’.

Mas a hipótese não é pacífica. Kose refere-nos que “as tendências estruturais de longo prazo são independentes dessa hipótese que está focada numa procura insuficiente crónica”. Charles Wyploz, professor do The Graduate Institute, em Genebra, vai mais longe no ceticismo: “O crescimento de longo prazo depende de tantos parâmetros, inclusive da inovação tecnológica e do seu impacto na produção e nos hábitos de consumo, que eu fico admirado em haver quem consiga fazer previsões sólidas.” “Há uma contradição espantosa entre o pessimismo da estagnação secular e o entusiasmo tecnológico”, conclui Wyploz.

Seja secular ou não, o crescimento está coxo e assim vai continuar nos tempos mais próximos.