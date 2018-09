BALANÇO Para o mundo, a crise financeira internacional teve o seu auge no final do verão de 2008. Mais concretamente, no dia 15 de setembro, quando estourou o Lehman Brothers. Mas, para a zona euro, o pior chegou mais de um ano depois e, tal como a filosofia clássica, nasceu na Grécia

No dia 14 de setembro de 2009, o “Financial Times” publicava uma notícia sobre as novas previsões da Comissão Europeia, que estava preocupada com a derrapagem nos défices que, no conjunto da zona euro, poderiam ficar nesse ano acima de 6% do PIB. Era o ano da Grande Recessão, os governos tinham colocado todo o seu armamento no combate à crise e as contas estavam a ressentir-se. No texto da edição online do diário britânico, o economista do Barclays, Laurence Boone, avisava: a continuar assim, a dívida grega chegaria a 149% do PIB em 2015. O cenário supostamente catastrofista acabou por se revelar excessivamente otimista. A Grécia chegou a 146% logo no ano seguinte, já em plena crise da dívida soberana, e saltou a barreira dos 170% em 2011. Foi uma espécie de Lehman Brothers europeu, um rastilho que arrastou consigo vários países.

Quase uma década depois, as diferenças são muitas, mas os problemas não estão completamente ultrapassados. Desde logo, porque os níveis de dívida pública são elevados e o crescimento económico não voltou ao nível pré-crise. Além disso, os investidores estão hoje muito mais sensíveis. Basta ver como reagem sempre que há perturbações. Foi assim com Itália, já este ano, quando a crise política fez tremer os juros de vários países, Portugal incluído. Ainda assim, o embate não foi tão forte como quando a ‘doença’ alastrou em 2010. Apesar da herança do passado ainda por resolver, a situação económica dos países é outra, as contas públicas estão mais controladas e, acima de tudo, a moeda única tem novas armas para lidar com este tipo de problemas e afastar o fantasma da desagregação.

As novidades da crise • Sete resgates entre 2010 a 2015 e gestão entregue à troika • Criação de fundos de resgate • Reestruturação de dívida na zona euro (Grécia, 2012) • BCE adota políticas inéditas, como compra de ativos ou taxas negativas • União Bancária

Uma forma de ver como a crise tudo mudou na mente dos investidores cujas decisões foram cruciais para o contágio em 2010 e 2011, é olhar para o comportamento das taxas de juro (yields) da dívida dos países a 10 anos. Antes de 2010, quando tudo ainda corria sobre rodas na unificação monetária europeia, pagavam juros quase iguais, fossem obrigações alemãs ou gregas. Para os investidores não havia grande diferença. O economista belga Paul de Grauwe, professor na London School of Economics e colunista do Expresso, fez as contas (num artigo publicado em co-autoria com Yuemei Ji) para o período 2000-2009 e concluiu que a correlação média das dívidas com as Bunds alemãs foi de 0,88 para um máximo de 1 que representa comportamentos idênticos. Para os cinco países periféricos que estiveram no epicentro da crise — Portugal, Espanha, Itália, Irlanda e Grécia — o valor foi de 0,8 e, no caso português, era ainda superior (0,88). Durante a crise das dívidas, entre 2010 e setembro de 2012, a situa­ção mudou drasticamente: a correlação média global caiu para 0,16 e no caso dos periféricos passou a negativa de -0,51 — ou seja, estas dívidas tiveram comportamento contrário ao alemão devido à fuga de investidores de títulos considerados mais arriscados para ativos de refúgio como as Bunds. No caso de Portugal a correlação foi de -0,62. Este fenómeno representou uma espécie de regresso do risco cambial face à ameaça de fim do euro e de regresso às moedas nacionais.

Risco de ‘Italexit’ abana mercado

Tudo se inverteu com a viragem anunciada por Draghi no verão de 2012. As correlações voltaram novamente a subir à medida que as dívidas voltaram a ter um comportamento mais similar e os investidores deixaram de fugir da periferia para os países do centro. Os cálculos de De Grauwe terminam em dezembro de 2017, mas o Expresso fez as contas para o ano em curso (até julho) e houve novamente um ligeiro retrocesso. A correlação média caiu para 0,5 e, no caso dos periféricos, aproximou-se de zero (0,12), ainda que Portugal se mantenha ligeiramente acima, em 0,25 (ver gráfico).

A culpada foi Itália que, pela primeira vez, na era do euro, viu subir ao poder em Roma um governo manifestamente eurocético. A médio prazo não se sabe se a terceira maior economia do euro fica ou sai da moeda única. Por ora, o ‘Italexit’ (saída de Itália do euro) foi metido na gaveta, mas os investidores estão minados pela dúvida. Os mercados reagiram e os juros (yields) dos títulos do Tesouro transalpino dispararam para mais de 3% no final de maio e início de junho, o que já não se registava há quatro anos. E é aqui que reside o risco de tudo se repetir. “É muito provável que, no caso de Itália, durante a minicrise recente, as correlações se tenham tornado negativas em relação à Alemanha, como tipicamente acontece durante as crises”, refere-nos De Grauwe. A simulação do Expresso aponta para correlações negativas dos juros italianos em relação a todas as economias do centro, atingindo -0,66 em relação à Alemanha, um valor similar ao registado durante a crise da dívida.

O que leva os economistas ouvidos pelo Expresso a fazer um aviso. “Se há uma coisa que aprendemos nestes últimos sete anos é que não podemos colocar de parte a possibilidade de outra crise na zona euro. A lógica económica sugere que, se um país como a Itália tentar sair do euro, isso precipitará uma crise financeira massiva. Mas, como se sabe, as paixões políticas podem, por vezes, conduzir para situações que o cálculo económico desaconselha”, refere ao Expresso Barry Eichengreen, professor de economia e ciência política na Universidade da Califórnia em Berkeley, nos EUA.

O mesmo alerta é deixado, esta semana, pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) numa análise à zona euro, embora coloque alguma água na fervura, ao frisar que o contágio que afetou Espanha e Portugal foi “relativamente menor”. A reforma da zona euro está em curso, há várias propostas em cima da mesa, mas as sensibilidades dos países não são coincidentes. A próxima crise pode estar ao virar da esquina. Se acontecer, desta vez será diferente?