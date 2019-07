Nos últimos 10 anos, apenas por uma vez o Vitória Sport Clube, o quarto grande dos idos dos anos 90, ficou à frente do vizinho Sporting de Braga, rival que lhes roubou o antigo estatuto. Este sábado, após ter assegurado na última jornada o quinto lugar e o acesso à Liga Europa, Júlio Mendes e restante direção bateram com a porta. Agora há três candidatos a correr para o lugar e todos prometem morder os calcanhares dos três grandes

Texto Isabel Paulo

António Miguel Cardoso (Lista A)

FOTO D.R.

António Miguel Cardoso, candidato da lista A, tem 42 anos, é natural do Porto e ganha a vida como empresário do ramo do turismo e lazer. Integrou durante três meses a direção do Vitória liderada por Vítor Magalhães, tendo-se demitido por sentir que o projeto mudou de rumo. Jogou ténis no Clube de Ténis da Foz, modalidade em que integrou a seleção de sub-14 e sub-16. Na juventude, foi guarda-redes no Futebol Clube da Foz, Clube Marechal Gomes da Costa e representou a Florida Internacional University no campeonato universitário dos EUA. Os pais fizeram-no sócio do clube logo que nasceu, fez um interregno durante três anos e fidelizou-se sem quebras nos últimos 23 anos.

Apresenta-se como o candidato da terceira via, sem forças de pressão e livre de compromissos. Lembra que a lista A foi a terceira a anunciar a candidatura mas a primeira a apresentar o programa, por uma explicação simples: “Sabíamos o que queremos para o Vitória e, perante as outras candidaturas, sentimos o dever moral e a obrigação de apresentar uma candidatura livre e independente”, sustenta António Miguel Cardoso, para quem uma das candidaturas concorrentes é o seguimento da linha da atual direção, “comprometida com políticas erradas”, e a “outra lista vai de encontro às pretensões do acionista, por isso perigosa para o futuro do clube.”

Ivo Vieira foi contratado pelo presidente cessante há um mês. Vai ser o seu treinador? É uma boa aposta?

A escolha do treinador é de todo o nosso agrado. Temos apreciado bastante a forma como tem encarado este período, a forma como tem trabalhado a equipa.

Júlio Mendes renunciou ao mandato após a conquista do 5.º lugar, agastado com o clima de guerrilha por parte dos sócios. A que se deve a crónica contestação e como pretende acabar com ela?

O primeiro mandato de Júlio Mendes é muito bom, teve força para pegar no clube numa fase difícil. No entanto, veio a perder gás, a não conseguir defender o Vitória e a perder a relação com o acionista e o apoio dos sócios. Mais a mais, as últimas eleições foram muito crispadas e isso deixou marcas profundas nos associados.