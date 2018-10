“Não há solidão comparável à de vivermos longe de nós”, escreveu o poeta e artista plástico André Tecedeiro, que passou por um longo caminho até se assumir há três anos como homem trans. Um dos dias mais felizes da sua vida aconteceu em maio quando viu finalmente reconhecido no papel o novo nome, que há muito desejara para si. O filho de 11 anos e a companheira Laura receberam-no em casa com cartazes que diziam: “Bem-vindo mãe-André, feliz nome novo”

Entrevista Bernardo Mendonça Ilustração Mário Henriques

No teu último livro, “O Número de Strahler”, escreveste que “não há solidão igual à de vivermos longe de nós”. Viveste muito tempo nessa solidão?

Vivi nessa solidão sem saber. Não sabia de onde ela vinha, mas sabia que algo estava diferente em mim. Não me sentia igual e tão livre como as outras pessoas. E não sabia bem porquê. Era um mal-estar que não tinha corpo. É curioso dizer agora que não tinha corpo…

Eu estou a falar com um poeta…

Saiu assim. (risos) O que se passa é que depois destas mudanças que vivi, tive de refazer a minha infância e pensar o meu passado à luz do que sei agora.

As memórias refazem-se?

Nós estamos sempre a refazer as memórias. São construções. Aos cinco anos decidi passar a chamar-me Anita. O meu nome era Ana e disse a toda a gente que daí em diante me iria chamar Anita. Passei a assinar os desenhos assim no infantário.

Já aí estavas à procura da tua própria identidade…

Sim, já à procura de uma identidade que não tinha. Acho isso muito engraçado. Aquilo pegou de tal maneira que anos depois, no liceu, as pessoas que me conheciam daquela altura ainda me chamavam de Anita. É como se eu tivesse feito um ensaio de uma possível mudança. Ensaiei outras possibilidades de me apresentar.

Nessa altura já eras ‘um rapazinho escondido em águas profundas’?

Não me recordo e não quero estar a criar falsas memórias nesse aspeto. O que eu acho é que somos reforçados a toda a hora pelas pessoas que estão à nossa volta. Não vou inventar razões. Certos comportamentos são reforçados pela sociedade porque são mais aceites. Se escrevemos com a mão direita, ‘ah muito muito bem’. Se escrevemos com a esquerda, ouvimos ‘por acaso não gostas de escrever com a direita?’. Faz parte da educação. Por exemplo, as vezes que perguntam a uma menina: “Então quando é que arranjas um namorado?” Nem põem a hipótese da menina gostar de meninas… Se me sentia bem enquanto menina? Não, não me sentia de todo. Na adolescência, então, não sentia mesmo.

Eras a chamada “Maria Rapaz”?

Também não era...Sentia que não tinha género nenhum. E se isso fosse uma coisa aceite socialmente... Mas é tão difícil socialmente sair do esquema do binário [masculino/feminino] que não aguentaria viver assim. Estar sempre a explicar-me. Mas poderia. Eu poderia ficar nesse ponto. O que eu não me sinto mesmo é mulher. Não encaixa de todo na minha cabeça essa possibilidade.

Passaste por várias fases identitárias. Que caminho foi esse até aqui?

Primeiro tive de me encontrar como pessoa. E de ter força para me aceitar. Por outras razões completamente diferentes fui fazer psicoterapia e depois de mais de um ano começaram a vir coisas ao de cima que eu não estava à espera. Percebi que existiam muitas coisas que estavam longe da minha consciência, do entendimento que tinha de mim. À medida que me assumi como homem, tendo um corpo que não o afirmava a toda a gente, fui descobrindo outras potencialidades que tinha. Percebi que agarrado a isso estava uma autoconfiança escondida, uma coragem escondida. Há uma grande parte de nós que se vai abaixo quando estas coisas se escondem de nós. E não estou só a falar de identidade de género mas também questões de orientação sexual. Tem sido uma grande aventura, mas superagradável conhecer-me. Tem de se aguentar o coice…

Foi há três anos, aos 36, que assumiste a tua nova identidade de género. Só aconteceu aí porque só então te apercebeste?

Penso que foram as duas coisas juntas. A partir do momento em que percebi o que se passava, já não conseguia viver de outra forma. Porque seria enganar-me a mim, enganando os dois também. Não consigo viver mentiras, não consigo saber que estou ali e não ir ter comigo. Foi uma coisa que aconteceu, passo a passo. É claro que este é um percurso muito complexo. Agora já é mais fácil, já podemos mudar de nome, mas na altura precisei que uma equipa especializada me fizesse um diagnóstico de disforia de género. E enquanto eu não obtive essa licença para transitar não contei a ninguém. Porque tinha muito medo que as coisas não acontecessem como eu queria, de ter de andar para trás. E isso era muito assustador.

Principalmente a solidão de não nos conhecermos é que é mesmo terrível

E aí estava a tal solidão que descreveste…

Sim. Essa solidão de me ir descobrindo e de não poder partilhar. Principalmente a solidão de não nos conhecermos é que é mesmo terrível. É saber que algo não está certo em ti e não podes comunicar contigo. Se não podermos comunicar com os outros já é bastante enlouquecedor, imaginem quando não conseguimos fazê-lo connosco próprios...

Foram várias as fases da tua vida. Tiveste um filho…

Sim. Tive um filho enquanto mulher heterossexual. Isso está tão longe que eu nem consigo… Aqui há uns dias encontrei um amigo de quem gosto muito e que não via há muito tempo. E ele começou a contar histórias de coisas que aconteceram há quatro anos. E tudo aquilo me parecia tão longe, longe, longe, como se fosse outra vida. Como se tivesse sido uma história do secundário ou do ensino preparatório. Passaram só quatro anos mas a distância é enorme, porque eu não sou verdadeiramente a mesma pessoa. Eu não enlouqueci. Claro que sei que sou a mesma pessoa. Nesse caminho tive de sair do armário como mulher lésbica e logo muito pouco tempo depois comecei a perceber que nem mulher era. É um bocado complicado. Foi preciso sair do armário duas vezes de seguida.

Caramba!

Pois, caramba. A segunda [saída do armário] custou mais, digo já.

Como olhas para esse passado e para essas vivências?

É um assunto complicado. Quando me assumi como André houve um abalo à minha volta, um tremor de terra. O epicentro está num ponto pequenino dentro de nós e depois à nossa volta tudo abana. E um dos problemas que se colocava era que o meu trabalho como artista plástico e as coisas escritas e publicadas estavam assinadas com outro nome. E eu fazia o quê? Há pessoas que pela dificuldade que tudo isto traz apagam completamente o passado…

Não sentiste essa necessidade?

Eu senti. Mas tive que pesar na balança se mandava embora o meu curso, as exposições que fiz, os meus livros. Tinha um currículo bastante grande. Será que conseguia lidar com isso? E na altura mudei de área, fui estudar psicologia. Ainda pensei que podia esquecer esta fase, que podia acontecer. Até pela reação das pessoas à minha volta podia ter de apagar completamente essa fase. Coloquei essa hipótese. Por isso fui estudar para uma área completamente diferente onde não conhecia nenhuma pessoa.

Há montes de pessoas que dizem coisas como ‘nunca vi pessoas trans, só tu’

Mas o que te levou à psicologia?

Uma das razões foi para recomeçar e apagar o meu…[passado]

E recomeçar.

Por ter um passado assinado com outro nome. Mas a partir de certa altura as pessoas perguntavam-me, “então quando é que fazes uma nova exposição”?, ou “vou aí e compro-te um trabalho”, ou “vamos fazer um livro”. Percebi que não podia apagar completamente o que estava para trás. Porque tinha vontade de fazer essas coisas, nessas áreas. E sem querer tornei-me numa espécie de ativista trans, que em vez de estar preocupado com as questões legais ou com as possibilidades médicas o que passou a fazer é viver a sua transição à frente das outras pessoas. Porque eu era demasiado público, na verdade. Decidi que não ia de um momento para outro fingir que tinha nascido assim. A certa altura percebi que podia ser valioso para os outros servir de testemunho de que era possível transitar e viver metade da vida num género e depois mudar.

E para todos, para perceberem melhor esta matéria...

Não sei quantas pessoas estão na mesma situação que eu, e não se conhecerem porque não têm um modelo. Há montes de pessoas que dizem coisas como “nunca vi pessoas trans, só tu.” Eu garanto que veem porque eles andam na rua. Simplesmente não pensam naquele homem, como homem trans ou naquela mulher, como mulher trans. Ao expor a minha história, quebro muitos estereótipos que as pessoas têm sobre as pessoas trans.

Que estereótipos são esses?

Nem sei. Às vezes prefiro nem pensar nisso. São aquelas pessoas estranhas, distantes, que devem ter uma doença qualquer, ou que têm a mania que agora são outra coisa. Já me disseram que é ‘por moda’. Quem quiser seguir modas, não faça coisas tão difíceis como mudar de género. Porque é mesmo difícil, mais vale comprar umas calças novas. É muito mais fácil.

Sei que tiveste um episódio menos feliz com o teu psicólogo. Ele quis demover-te da transição...

Sim. A notícia que eu lhe levei chocou com os preconceitos que ele tinha em relação às pessoas trans.

Um dia chegaste ao seu consultório a dizer “eu na verdade sou um homem”...

Sim. E ele quis demover-me. E não se faz isso. Foi horrível. Passei meses a bater mal. Mas quando me dizem que algo é impossível, penso ‘tenho que me esforçar mais, porque se calhar é difícil”. Mas ele ajudou-me muito antes disso.

O que é interessante é que o teu filho, que tem 11 anos, foi um grande apoio para ti. Ele percebeu essa tua mudança…

Percebeu. Quer dizer, primeiro tivemos de explicar-lhe. As pessoas não nascem a perceber as coisas. Mas compreendeu muito bem. E há uma semana disse uma coisa muito engraçada sobre esta questão de género. Disse que nós não podemos pressupor de imediato o género de alguém só porque olhamos para a pessoa, podemos pensar que ela é uma coisa mas ela pode ser outra. Achei engraçado ele transpor esta realidade para a possibilidade de qualquer pessoa não estar bem em si, não se sentir aquilo que aparenta. E poder mudar ou não.

As crianças são sábias...

São muito sábias. Aqueles cérebros ainda são plásticos, maleáveis. Conseguem pensar em coisas que nós por estarmos tão quadrados não conseguimos, não percebemos. Eu não sou assim como ele. Eu tenho ver se as outras pessoas terão algum sinal que me leva a pensar na questão. Ele não. Ele à partida põe a hipótese da pessoa não se sentir homem ou mulher. Acho isso muito engraçado. Ele é muito disponível para o que o outro é [e sente]. Ele está muito mais à frente do que eu. Ainda não estou nesse ponto. Mas tento atualizar-me.