Foi um dos ataques informáticos de maior escala na Alemanha, país que conta com um historial considerável na matéria, e decorreu ao longo de dezembro. Esta quinta-feira, o caso veio a público e percebeu-se a sua dimensão: centenas de políticos, incluindo a chanceler e o Presidente, e outras figuras públicas, viram muita da sua informação pessoal publicada online. Está em marcha uma investigação e a Rússia pode voltar a aparecer no radar

Texto Hélder Gomes

A chanceler Angela Merkel, o Presidente Frank-Walter Steinmeier e todos os partidos com representação parlamentar, à exceção do partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha, foram vítimas de um dos maiores ataques cibernéticos no país. No total, centenas de políticos, artistas, jornalistas e representantes de organizações não-governamentais viram os seus dados pessoais e vários documentos publicados online.

O ataque, que ocorreu antes do Natal mas que só na quinta-feira começou a ter impacto, motivou uma reunião de emergência do gabinete federal para a segurança da informação (BSI, na sigla alemã). A agência Reuters noticia que o BSI apenas foi informado do ataque pouco antes de a notícia ser divulgada nos media.

Segundo o jornal alemão “The Local”, o veículo de divulgação foi uma conta de Twitter, registada em Hamburgo como “@_0rbit” e entretanto suspensa. A conta, aberta em meados de 2017 e com mais de 18 mil seguidores, foi publicando links diariamente ao longo do mês de dezembro. Como um calendário do Advento, cada nova entrada representava uma “porta”, atrás da qual surgia um link contendo novas informações. O nome associado à conta era “G0d” e as atividades listadas eram “pesquisa de segurança”, “artista” e “sátira e ironia”.