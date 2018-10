Após mais de uma semana de silêncio, o ministro do Ambiente vai receber os sete autarcas do norte críticos do novo plano da orla costeira, que prevê o abandono de centenas de imóveis e a demolição de dezenas de outros. O Edifício Transparente, que custou €7,5 milhões ao erário público, é um dos designados para abate

Texto Isabel Paulo

Após três semanas de silêncio, o ministro do Ambiente, Matos Fernandes, decidiu, esta quarta-feira, responder aos sete presidentes de Câmara que, no passado dia 10 de outubro, lhe pediram, por escrito, uma audiência para manifestar a sua discordância em relação ao novo Plano da Orla Costeira entre Caminha e Espinho (POC-CE) e que estará em discussão pública a partir de segunda-feira, durante 60 dias.

A receção dos autarcas está marcada para dia 7 de novembro, no Ministério do Ambiente, em Lisboa, referindo fonte do gabinete de Matos Fernandes que o pedido de audiência só chegou há uma semana, sem confirmar a data da mesma ou adiantar quem irá pagar as indemnizações decorrentes do plano que prevê que sejam demolidos 34 imóveis frente ao mar, a maioria do sector da restauração, e centenas de habitações, devidamente licenciadas pelos seus proprietários.

Dos nove municípios visados, sete - Espinho, Porto, Esposende, Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Viana do Castelo e Caminha - assinaram a missiva endereçada ao ministro do Ambiente, indignados com o plano, que terá uma área de intervenção de 122 quilómetros de linha da costa e prevê o abandono, demolição ou proibição de reabilitação/consolidação de património junto às marginais, medidas que não pouparão edificado estatal, municipal e privado, mesmo em situação de construção legal.

Pinto Moreira, presidente do município de Espinho, lamenta que Matos Fernandes só tenha quebrado o silêncio esta quarta-feira, por “força da pressão mediática”, uma atitude que afirma ser um desrespeito pelos autarcas, que desde o início do processo de revisão do POC, em abril, até ao voto contra na Comissão Nacional do território, em setembro, “sempre se opuseram a um plano que faz tábua rasa dos direitos dos munícipes, contraria PDM e políticas do próprio Governo”.

Para o autarca laranja, não faz qualquer sentido que a APA, em vez de se preocupar com “a defesa costeira”, prefira arrasar as frentes marítimas das cidades, prevendo demolições de estruturas consolidadas “e que não sofrem a invasão do mar desde o século XIX ou início do século XX”.

Segundo Pinto Moreira, com exceção da Praia de Paramos, onde já estava prevista a deslocalização das estruturas aí existentes, a frente urbana de Espinho está consolidada há décadas e será a partir do novo PEC-CE que passará a ficar vulnerável: “ Ao arrepio dos incentivos e estímulos do Governo à requalificação do edificado, a municípios e privados, a Agência Portuguesa do Ambiente preconiza a proibição de consolidação e reabilitação de edifícios e infraestrutura na orla costeira”, diz o autarca, concluindo que o que o PEC faz é um apelo à ruína e à vulnerabilidade de quem habita junta à linha do mar.

“Não vi ninguém dizer que Veneza é para demolir, depois das inundações de há dois dias. Há estudos que defendem que quanto mais se recuar a urbanização da costa, mais o mar avançará, razão pela qual o Governo deveria era estar preocupado em proteger, em vez de abandonar, a linha costeira”, conclui Pinto Moreira, que questiona a APA sobre onde estão “os cálculos das indemnizações a pagar a quem tiver de abandonar as suas casas, legitimamente construídas, ou quem irá ressarcir quem tem terrenos e licenças para edificar”.