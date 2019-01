Espanha

Julen e a incerteza de “um pequeno milagre”

Espanha está em suspenso à espera de notícias sobre Julen, o menino de dois anos que no domingo caiu num poço. Até ao momento, apenas dois indícios: um saco de guloseimas e “vestígios biológicos” do que se pensa ser cabelo da criança. Os pais, que há menos de dois anos já tiveram de lidar com a tragédia da perda de um filho menor, ainda alimentam a esperança. “Oxalá fosse eu enterrado ali em baixo”, desabafa o pai

Texto Hélder Gomes

“Ainda tenho esperança de que o meu filho esteja vivo”, diz José Roselló, o pai de Julen, a criança de dois anos que no domingo caiu num poço em Totálan, na província espanhola de Málaga. “Temos um anjo que vai ajudar o meu filho a sair de lá vivo o mais rapidamente possível”, acrescentou. O “anjo” é o filho mais velho do casal, que morreu aos três anos, em abril de 2017, vítima de um ataque cardíaco. À medida que as horas passam, as operações de resgate tardam em dar alento à esperança e a tragédia volta a ensombrar a família de Roselló e Victoria García. Mas o pai insiste no pedido: “não parem até tirarem o menino daí”.

Às duas da tarde desta quarta-feira (13h em Lisboa), completaram-se três dias completos desde o desaparecimento de Julen. E, ao terceiro dia, uma nova pista: a subdelegada do Governo em Málaga, María Gámez, confirmou que os “vestígios biológicos” encontrados na noite de domingo “correspondem a Julen”, podendo ser cabelo. “Os vestígios foram analisados e comparados com o ADN dos pais e [o ADN] do menor extraído do seu biberão”, disse.

UM RESGATE “ÚNICO NO MUNDO”

A família do menor dirigia-se à propriedade de um familiar quando a criança correu para o poço, que tem mais de 100 metros de profundidade. Os familiares ainda terão ouvido o choro da criança após a queda mas deixaram de o ouvir pouco depois. O poço tem pouco mais de 25 centímetros de diâmetro. “Afastei as pedras como pude e ouvi o meu filho chorar. O meu filho está aqui, que ninguém ponha isso em dúvida. Oxalá fosse impossível ele estar no poço, como já ouvi. Oxalá fosse eu enterrado ali em baixo e ele estivesse aqui em cima, com a mãe”, disse Roselló.