Transgénero: a intolerância do “ativista”

Este texto não é sobre a questão substantiva da identidade sexual de uma pessoa transgénero. Este texto é sobre uma questão moral que está a jusante: a ação política e intelectual dos ativistas transgénero nos EUA tem sido – para usar um eufemismo – violenta e intolerante. O que é muito comum nas ideologias novas: os seus agentes julgam que têm direito à intolerância sobre as outras pessoas; porque as outras pessoas “não percebem” e têm de ser educadas à força, porque as outras pessoas “não percebem” o sofrimento dos mártires do panteão da ideologia. Aos olhos do ativista transgénero, a causa é tão pura que ele acaba por justificar e até promover atos de violência e intolerância, que seriam classificados de “fascistas” caso fossem fossem praticados por outras pessoas.

É isto que salta à vista da leitura de uma peça fundamental, “What is a Woman?”, de Michelle Goldberg (“New Yorker”). São incontáveis - absolutamente incontáveis - os atos de intolerância dos grupos de ativistas transgénero contra todas as outras formas de pensar. A peça destaca sobretudo a verdadeira guerrilha urbana entre os transgénero e as velhas feministas. E por aqui podemos ver os estranhos caminhos do ambiente intelectual das últimas décadas: as feministas clássicas são hoje em dia vistas como “reacionárias” e “intolerantes” pelo politicamente correto dominado pela agenda transgénero. Neste texto também não quero tomar posição nesta disputa entre feministas e transgénero. Quero apenas destacar um ponto básico do debate público: seja qual for a nossa razão, temos de respeitar o outro lado.

Este respeito muito simplesmente não existe no ativismo transgénero. Nas faculdades e no restante meio intelectual, a agenda transgénero recorre à censura, ao boicote, às ameaças online com uma violência verbal inédita, à violência física sobre pessoas e eventos. E a violência não é ocasional ou momentânea. Há grupos transgénero que legitimam a violência sobre as outras pessoas; consideram que a violência é justa em nome da causa. E os fascistas são os outros?