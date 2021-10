Santana Lopes almoçou esta terça-feira com Carlos Carreiras. O primeiro diz que foi uma conversa de amigos motivada pela morte do pai do segundo. O segundo admite que o sonho de apear a geringonça pode passar por um bloco alternativo de direita PSD/CDS/Aliança. Na véspera, na SIC, Santana já tinha começado o namoro ao PSD: “o partido de que estou mais próximo, a seguir à Aliança"

Texto Ângela Silva

Pedro Santana Lopes diz que quis almoçar com Carlos Carreiras porque há três semanas, quando o pai de Carreiras morreu, não esteve com ele. Mas nenhum dos dois esconde que durante o almoço que os juntou esta terça-feira à mesa do restaurante Furnas, no Guincho, se falou muito de política.

Carreiras é crítico de Rui Rio, a quem na passada semana deixou um desafio num artigo de opinião no i - “Onde anda o PSD, o seu líder e os seus vice-presidentes? Emigraram? Já deitaram definitivamente a toalha ao chão?” - e, em declarações ao Expresso, admite ver no novo partido de Santana Lopes uma oportunidade para engrossar uma alternativa de direita à geringonça de António Costa.

“Assegurar um bom relacionamento”

“Eu não acompanho a Aliança, sou do PSD e continuarei a ser do PSD. Mas compreendo as razões deste novo partido”, afirma o histórico militante social-democrata, por sinal muito próximo de Marcelo Rebelo de Sousa. Como Marcelo, Carreiras está preocupado com a difícil consolidação de uma alternativa de centro direita e o próprio associa o almoço das Furnas à magna questão das próximas legislativas.

“A partir do momento em que foi constituída a geringonça, alteraram-se as regras de formação de governos e cada vez mais tudo vai ser decidido entre dois blocos”, afirmou Carreiras ao Expresso. Daí, que na sua opinião, “haja todo o interesse em assegurar um bom relacionamento que possibilite amanhã formar um Governo de centro direita, sempre na lógica de ser o PSD o partido liderante”.

Segunda-feira à noite, numa entrevista à SIC, Pedro Santana Lopes começou a abrir caminho a um raciocínio que encaixa na perfeição no discurso de Carlos Carreiras. Deixando claro que o partido de que está mais próximo “a seguir à Aliança, é o PSD”, Santana não assumiu para já qualquer intenção de firmar alianças eleitorais à direita - pelo contrário, sendo esta a hora de tentar crescer, arriscou até que o seu objetivo é ganhar a António Costa. Mas deixou claro que o seu alvo é ajudar a constituir uma alternativa que possa apresentar ao país outra maioria que não a socialista. E insistiu que, na sua opinião, isso nunca poderá passar por um Bloco Central.

Captar votos na abstenção é, segundo disse Santana Lopes na SIC, uma via a explorar pela Aliança nas próximas legislativas. Carlos Carreira cobre a parada: “Os novos partidos ajudam a ir buscar votos que andam afastados das eleições”. E Rui Rio, concordará?