McCain: os heróis também erram

John McCain era um herói e o símbolo da decência conservadora e republicana dentro da linha Lincoln; McCain pode e deve ser visto como o némesis de Trump, o símbolo luminoso do conservadorismo que não tem relação com a agenda radical e reacionária de Trump. Todavia, a história da ascensão do trumpismo passa necessariamente por um dos erros de McCain e da elite republicana clássica.

Este erro é descrito com clareza pelo filme da HBO “Game Change”, que conta a forma como John McCain capitulou perante a ascensão de Sarah Palin (2008). Não sendo uma proeza artística, é uma proeza analítica, pois condensa em duas horas a erupção histórica que está a desfazer o legado de Lincoln. Erupção, essa, que assenta no dilema sentido por McCain, um dilema que remonta aos anos sessenta: desde que o Partido Democrata deixou de ser o partido do sul segregacionista (Lyndon Johnson), a pulsão sulista, populista e jacksoniana tem sido aproveitada eleitoralmente pelos republicanos. Ou seja, o partido de Lincoln passou a albergar os inimigos de Lincoln numa impossível aliança entre republicanos à Adams, Hamilton e Lincoln e nacionalistas à Andrew Jackson. Esta tensão marcou o partido republicano nas últimas décadas do século XX, tornando-se insuportável no século XXI. Não é possível ter no mesmo partido defensores da república e defensores da pureza étnica. O Tea Party e a Alt Right não cabem no partido de Lincoln e Reagan.

Porque é que a elite do partido republicano resolveu apostar numa mulher simples, ignorante e genuinamente atenciosa com as outras pessoas simples, mas também por isso genuinamente perigosa? McCain acabou por ceder, aceitando-a como parceira de corrida, porque sabia que grande parte da base de apoio do partido republicano era e continua a ser composto pelas “hockey mom” simbolizadas por Palin; porque “ser republicano” passou a ser sinónimo de “ser jacksoniano”, isto é, passou a ser sinal de alguém que quer ouvir a linguagem rude e populista do “regular joe”. No desespero eleitoral, McCain, símbolo da decência clássica do conservador, abriu as portas do castelo ao populismo de Palin. Realizado em 2012, “Game Change” mostra como a demagogia cândida de Palin podia ser a porta da entrada da demagogia pensada de alguém. E foi mesmo. Os heróis também erram.