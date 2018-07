Esta é a história de como um polaco deixou as férias para trás para ajudar os gregos vítimas dos incêndios em Mati, que fizeram pelo menos 87 mortos e deixaram centenas de desalojados. Krzysztof percorreu mais de 700 quilómetros a pedir boleia entre a Macedónia e a Grécia, até ter chegado finalmente a Rafina, onde está concentrada a ajuda às populações. Há qualquer coisa de diferente em querer fazer a diferença

Texto, fotos e vídeo João Santos Duarte (enviado à Grécia)

Há qualquer coisa de diferente em Krzysztof.

Às vezes há qualquer coisa coisa de diferente numa pessoa e simplesmente não sabemos bem dizer o que é. Ele acaba de entrar na sala, usa uma camisa branca salpicada de uns verdes e vermelhos com umas palavras que nem se percebe bem o que é que dizem. Tem o cabelo rapado e uma daquelas barbas tipo pera, mas em tamanho manifestamente exagerado. Aquele homem acaba de entrar na sala e percebe-se que está meio desorientado ao início, mas que sabe ao que vem. E vem de longe. Chegou a Rafina havia poucos minutos vindo de Skopje, na Macedónia. São mais de 700 quilómetros. E fê-los todos à boleia.

Recuemos 48 horas. Krzysztof Gasior, um polaco paramédico de 35 anos, está de férias nos Balcãs. Tirou um mês para dar uma volta à região. Nas televisões ouve as notícias que chegam da Grécia. Fica chocado com a morte de dezenas de pessoas em Mati, apanhadas indefesas perante a brutalidade do fogo. E fica com o coração ainda mais apertado quando sabe da morte de uma mulher polaca e do seu filho. Mortos não pelo fogo mas pela água, afogados quando o barco em que seguiam se virou na azáfama pela sobrevivência.

“Parte-me o coração que pessoas estejam a morrer, em especial os mais novos.” Daqui até à próxima pergunta que fez a si próprio foram apenas alguns segundos, garante-nos:

“Porque não?”