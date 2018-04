Emmanuel Macron é conhecido por ter um - ou ambos - os ouvidos de Donald Trump à sua disposição. Foi aos Estados Unidos quase como “enviado especial” de uma Europa que está preocupada com o Irão, com o ambiente e com os ímpetos protecionistas das políticas comerciais de Donald Trump. Voltou cheio de fotos amistosas mas sem certezas para os aliados - e isso é perigoso

Texto Ana França

Nomeação democrata para 2020? Emmanuel Macron. O presidente francês foi falar a uma sessão conjunta do Congresso norte-americano e devem ter sido poucos os eleitores democratas que não tenham pensado “porque é que não temos cá um destes?”. Depois de passar os primeiros dias da sua visita de três dias aos Estados Unidos a ser fotografado em gradativos de perto, muito perto e colado ao rosto de Donald Trump, que beijou, Macron utilizou o seu tempo em frente aos representantes do povo norte-americano para desfazer toda a estrutura ideológica que sustenta a Administração Trump. Qual Don Quixote dos valores ocidentais - assumindo que os Estados Unidos se colocaram fora dessa ordem com Trump -, Macron criticou duramente a estratégia nacionalista e protecionista adotada pelo presidente e disse que, “pessoalmente”, não ficava muito impressionado com demonstrações de poder à lá Vladimir Putin. Não usou o nome do russo mas os analistas do seu discurso estão a ler a referência como uma clara demarcação do “fascínio” que Trump parece ter por líderes austeros como Viktor Orbán, primeiro-ministro húngaro a quem o ex-estratega de Trump Steve Bannon um dia chamou ‘o tipo mais interessante para ouvir na Europa neste momento’.

Macron começou por falar dos ideais que unem ambos os países mas rapidamente guinou na direção da crítica. Os regimes “antissistema” na Europa, como o húngaro ou o polaco, foram o espelho usado por Macron para refletir as políticas populistas de Trump. “Podemos escolher o isolacionismo, o recuo e o nacionalismo. Esta é uma das opções. Até pode ser tentadora com remédio rápido para os nossos medos mas fechar as portas do mundo não pára a sua evolução. Não irá dosear mas sim inflamar os medos dos nossos cidadãos”, disse Macron num inglês impregnado de sotaque mas rico e fluente. O tema do crescente nacionalismo na Europa, que Macron já tinha abordado num discurso recente perante deputados europeus, voltou a fazer parte deste intervenção - que tanto republicanos como democratas, em alturas diferentes, aplaudiram de pé. “Não vamos deixar o mundo violento dos extremismos nacionalistas abanar um mundo cheio de oportunidades e esperanças no caminho da prosperidade”, disse Macron. E avisou: “Estamos num momento crítico. Se não agirmos com urgência e como uma comunidade global unida, corremos o risco de que as Nações Unidas e a NATO deixem de ser capazes de exercer influência”.

Ao terceiro golpe, Macron falou das mudanças climáticas, coisa que Donald Trump nem sequer está certo que exista. Os Estados Unidos retiraram-se dos acordos de Paris, que visam limitar o aumento da temperatura da Terra, durante este século, a uns ambiciosos 1.5 graus e Macron foi dos líderes que mais protestou. “Qual é o significado da vida se estamos a destruir o planeta e a sacrificar o futuro dos nossos filhos? Vamos lá ver: não há planeta B”, disse o presidente francês. Para Macron, apesar de não haver disso indicações por parte de Trump, “o desacordo em relação aos compromissos com o clima é de curto prazo” porque “a longo prazo temos todos de reconhecer a realidade de que somos todos habitantes de um mesmo planeta”. Para finalizar, Macron instou o governo dos Estados Unidos a renegociar os acordos comerciais dentro das regras da Organização Mundial do Comércio, um processo cheio de burocracia capaz de desesperar homens menos impacientes que Trump e os seus conselheiros, que recentemente impuseram tarifas de 25% à importação de aço e 10% à importação de alumínio (das quais, depois de alguma pressão, a Europa ficou isenta).

Macron foi para Washington com uma agenda difícil e um alvo fácil: o ego de Trump. Quis convencê-lo que é importante que os Estados Unidos se voltem a interessar por questões de política internacional como a Síria e o Irão, que o esforço norte-americano no controlo do aquecimento global é essencial e que as instituições de ajuda humanitária criadas no âmbito da ONU precisam da sua ajuda - ou dos seus dólares. Tudo isto parece um pedido desesperado de ajuda a Trump e ao seu poderosíssimo país - agora resta saber se é isso ou se é Macron a ser muito mais inteligente do que todos os líderes que optam por bater de frente com Trump.

O que é que ele ganha com isso? Aparecer aos olhos dos europeus como a ponte transatlântica possível num momento em que o Reino Unido está a menos de um ano da data marcada para a saída da União Europeia e em que a chanceler Angela Merkel não só está internamente mais comprometida como tem sempre mantido uma posição de desdém mal disfarçado por Donald Trump.