Eurico Reis demite-se com “violência intelectual” do Conselho de Procriação Medicamente Assistida

Saída ocorre em protesto contra o chumbo do Tribunal Constitucional à lei da gestação de substituição

Texto Carolina Reis Fotos José Caria

O juiz-desembargador, que foi durante dois mandatos presidente do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida (CNPMA) e era agora vogal (sendo relator dos processos de gestação de substituição), apresentou esta quinta-feira a demissão na consequência do chumbo do Tribunal Constitucional.

“Apresento a minha demissão de membro do CNPMA, em profundo protesto contra a extraordinariamente gravosa deliberação do Tribunal Constitucional de 24 de abril”, lê-se numa carta enviada ao presidente da Assembleia da República, aos restantes membros do CNPMA e ao Conselho Superior da Magistratura, a que o Expresso teve acesso.

Eurico Reis foi dos rostos mais visíveis de defesa da gestação de substituição e da lei que esteve em vigor até terça-feira, altura em que o Tribunal Constitucional (TC) chumbou normas fundamentais, obrigando o Parlamento a ter de produzir nova legislação.

Para o juiz-desembargador Eurico Reis, a sua demissão é a resposta adequada à decisão do TC. “A intensidade da violência contra seres humanos contida no decreto judicial do acórdão do Tribunal Constitucional (...) e em alguma da sua fundamentação forçam-me a protestar com a proporcional violência intelectual que esse decretamento merece”, diz ainda a carta.

Eurico Reis considera que manter-se no CNPMA seria “perturbador” e que a demissão é uma forma de manter o exercício das suas liberdades.

A carta de Eurico Reis na íntegra (enviada presidente da Assembleia da República, aos restantes membros do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida e ao Conselho Superior da Magistratura) “Excelência, Sou daquelas pessoas que valoriza sobremaneira os símbolos. De facto, para mim, os símbolos, tal como as estrelas (e os faróis) guiavam os antigos marinheiros nas suas viagens, são os sinais que na imensidão infinita do espaço/tempo e na vastidão da História nos fornecem as informações que nos permitem, assim o queiramos, fazer as nossas escolhas de vida. A título de mero exemplo, estão definitivamente guardadas na minha memória as imagens do monge budista vietnamita Mahayana Thích Quang Duc que em Junho de 1963 se imolou pelo fogo num cruzamento movimentado em Saigão, ardendo até à morte em protesto contra a Guerra do Vietnam que então ainda só estava no começo. Como, apesar de ateu, como os budistas são, ao contrário deles, não acredito na reencarnação, estou convicto que os meus protestos nunca atingirão essa magnitude de sacrifício. Mas isso não me impede de protestar, usando formas menos dramáticas e definitivas. E a intensidade da violência contra seres humanos contida no decreto judicial do acórdão do Tribunal Constitucional n.º 225/2018 proferido no processo n.º 95/17, sintomaticamente datado de 24 de abril p.p., e em alguma da sua fundamentação, forçam-me a protestar com a proporcional violência intelectual que esse decretamento merece. Acontece, porém, que aquilo que a minha consciência me impõe que faça não é consentâneo com a minha pertença a uma Entidade Reguladora como o CNPMA é; manter-me como membro do Conselho seria, ao mesmo tempo, limitativo para o exercício das minhas liberdades e perturbador para o funcionamento dessa Autoridade Competente. Assim sendo, é com grande pesar mas com ainda maior firmeza e tranquilidade de consciência que, por razões de lealdade institucional, comunico a V. Ex.ª, grato à Assembleia da República que V. Ex.ª tão bem representa e personifica pela confiança e até estima que sucessivamente me manifestaram ao longo dos últimos 11 anos, que apresento a minha demissão de membro do CNPMA, em profundo protesto contra a extraordinariamente gravosa deliberação do Tribunal Constitucional de 24 de abril p.p. a que antes fiz referência. Essa demissão deverá produzir efeitos apenas a partir da próxima 2ª feira, dia 30 de abril de 2018, uma vez que é minha intenção participar ainda na reunião do Conselho agendada para dia 27/04/2018. O teor desta carta será comunicado, sucessivamente, aos demais Membros do CNPMA e a S. Ex.as o Presidente do CSM, o Vice-Presidente do CSM e o Presidente do Tribunal da Relação de Lisboa.”

A saída de Eurico Reis acontecerá depois da última reunião do CNPMA, agendada para esta sexta-feira.

Normas chumbadas

Tal como o Expresso tinha avançado terça-feira, o chumbo do TC deveu-se ao facto de não haver uma possibilidade de arrependimento para a gestante e de não determinar limites a estabelecer à autonomia das partes do contrato de gestação de substituição. Porém, o TC reconheceu que a lei “só por si não viola a dignidade da gestante nem da criança nascida em consequência de tal procedimento, nem tão-pouco o dever do Estado de proteção da infância”. Ou seja, foi um problema com a forma da lei e não com a lei em si.

Numa reversão de decisão de 2009, o TC determinou o fim do anonimato dos dadores de gâmetas.