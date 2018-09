Podemos falar de emigração como adultos?

Devido à inoperância do centro, sobretudo do centro-esquerda (que está a desaparecer da política europeia), os extremos tomaram conta da linguagem sobre a emigração. À esquerda, os blocos de esquerda falam como se um Estado pudesse simplesmente acolher toda a gente que lhe bate à porta; é como se não existissem diferenças entre refugiados e migrantes, como se estas pessoas fossem anjos e não pessoas que nos chegam de terras marcadas pela violência e por culturas que são a negação da nossa. Elas fogem da violência, mas também trazem a violência consigo – a violência do machismo, por exemplo. À direita, os blocos nacionalistas tratam estas pessoas como inimigos à partida; é como se todas as pessoas negras ou castanhas fossem criminosos ou terroristas à partida, é como se já não fosse possível acreditar no direito de solo e nos mecanismos republicanos, isto é, a pátria, essa ideia que junta homens de diferentes cores, credos e classes. A pátria não pode ser um conceito operacional apenas nas seleções de futebol.

Se queremos desarmar os nacionalismos, não podemos criar tabus sobre o lado negro dos refugiados e migrantes. O medo a jusante (populismos) alimenta-se da negação a montante (politicamente correto)

É por isso que recomendo a leitura da reportagem “The teens trapped between a gang and the law” de Jonanthan Blizer. É a histórica trágica da garotada de El Salvador emigrada nos EUA e perdida entre linhas e identidades. Centrado em Long Island, este texto da “New Yorker” é interessante, porque não evita os problemas relacionadas com os emigrantes. Se queremos desarmar os nacionalismos, não podemos criar tabus sobre o lado negro dos refugiados e migrantes. O medo a jusante (populismos) alimenta-se da negação a montante (politicamente correto). Por exemplo, El Salvador é um país falhado controlado por gangues, sobretudo o MS-13, que acaba por ser exportado para os Estados Unidos através da emigração. Nos EUA, o gangue dá aos rapazes salvadorenhos uma identidade que vem acompanhada com o “respect” da rua. Isto não é propaganda de Trump, é um facto que tem de ser respondido por quem quer desarmar Trump. Não é aliás por acaso que muitos latinos já emigrados nos EUA são contra a emigração destes centro-americanos. E a verdade é esta: onde existe uma forte presença de centro-americanos (salvadorenhos, nicaraguenses, etc.) há uma forte presença do MS-13. Esta presença assusta a maioria já estabelecida.

O problema é depois reforçado pela resposta das autoridades. Em vez de investirem em políticas de educação que integrem esta juventude na cultura e economia locais, a polícia e política locais têm aproveitado o medo do eleitor médio. É de novo o perigo da democracia direta. O problema não é haver democracia a menos, é haver democracia a mais. Quanto mais atacam os latinos, mais os políticos e xerifes ganham eleições através de um discurso óbvio. A polícia faz arrastões, prendendo centenas e centenas, que depois são mostrados em conferências de imprensa que dão a dose mediática de pseudosegurança aos eleitores. Na verdade, os arrastões aumentam a guerrilha urbana, porque alienam a boa vontade dos miúdos que não são nem querem ser dos gangues, mas que assim são empurrados para esse redil. O sistema, que vive dos números mostrados em excel, finge que resolve o problema: prende-se x pessoas, deporta-se x. É mais fácil deportar vinte do que condenar um. E essa deportação fica bem nos facebooks e nas televisões que alimentam a democracia direta da negação (à esquerda) e do medo (à direita).