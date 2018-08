Foi uma terça-feira negra para o presidente dos EUA. Na mesma hora soube-se que Trump foi implicado diretamente em crimes por um antigo advogado pessoal e que um ex-diretor da sua campanha presidencial foi condenado por fraude fiscal e bancária. Já se fala outra vez em ‘impeachment’ mas este “só acontecerá com uma maioria democrata na Câmara dos Representantes”. E as eleições intercalares estão a chegar

Texto Hélder Gomes

“A condenação de Manafort é significativa mas a confissão de culpa de Cohen é uma bomba”, comenta ao Expresso o analista político Brian Normoyle, a partir de Los Angeles. Michael Cohen, ex-advogado de Donald Trump, admitiu que o presidente lhe disse para comprar o silêncio de duas mulheres e declarou-se culpado de oito acusações criminais. Minutos depois, Paul Manafort, o antigo diretor da campanha do então candidato presidencial, foi condenado por fraude fiscal e bancária, tendo o júri chegado a acordo em apenas oito das 18 acusações que pendiam sobre ele.

Num dia “legalmente muito problemático para Trump”, “o antigo advogado do presidente em exercício dos EUA testemunhou sob juramento em audiência pública que cometeu crimes ‘em coordenação com e sob a direção’ do próprio presidente”, sublinha o analista político. Até esta terça-feira, “o público estava dividido de forma praticamente idêntica sobre se a investigação de Mueller era uma ‘caça às bruxas’, como Trump tem repetidamente afirmado, ou se era uma investigação séria que poderia revelar crimes graves”, acrescenta Brian Normoyle.

Robert Mueller é o conselheiro especial que, desde maio do ano passado, supervisiona a investigação sobre a interferência da Rússia nas eleições americanas de 2016. Com os recentes desenvolvimentos, a retórica da “caça às bruxas” cai por terra porque “agora há cinco pessoas próximas de Trump, três das quais nos níveis mais altos do seu círculo íntimo, que são criminosos condenados ou confessos”, contabiliza Normoyle. “A investigação de Mueller ganha agora uma nova vida e legitimidade. Dois dos parceiros de campanha e de negócios mais próximos do presidente vão para a cadeia mas, antes disso, podem partilhar mais do que sabem, levando a acusações adicionais”, concorda o gerente de relações públicas Russell Schaffer, em declarações ao Expresso a partir de Nova Iorque.

E AGORA JÁ SE PODE FALAR EM ‘IMPEACHMENT’?

Os dois casos “representam os maiores desafios até agora para a administração Trump naquele que foi claramente o pior dia da sua presidência – e ele já teve muitos dias maus”, avalia Schaffer, acrescentando: “o seu círculo íntimo foi invadido e ele encontra-se em evidente risco legal”. Mas haverá um perigo real de destituição? “Se a história [de Cohen] puder ser corroborada, então Trump é culpado de crimes passíveis de ‘impeachment’, independentemente dos resultados da investigação de Mueller, que também pode encontrar indícios de conspiração e/ou obstrução à justiça por parte do presidente”, refere Normoyle.