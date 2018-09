Chama-se “Equação do Antropoceno” e permite prever como as atividades humanas perturbam o equilíbrio do sistema terrestre alcançado ao longo dos últimos 11.700 anos

Texto Virgílio Azevedo

O gabinete de Orfeu Bertolami, na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto (FCUP), tem um grande quadro branco na parede, atravessado por expressões matemáticas e gráficos escritos por canetas de acetato de várias cores. Foi aqui que o professor catedrático e diretor do Departamento de Física e Astronomia teve a ideia de criar a primeira equação que representasse o estado atual do sistema terrestre, perturbado de forma crescente pelas atividades humanas.

Desafiou para esta tarefa ambiciosa Frederico Francisco, bolseiro de pós-doutoramento da FCUP, hoje professor auxiliar convidado daquele departamento. E em janeiro deste ano começaram a trabalhar no projeto. O objetivo era encontrar a Equação do Antropoceno, a nova era geológica que está a emergir devido à interferência da ação humana nos equilíbrios da Terra existentes desde há 11.700 anos, quando começou a era geológica do Holoceno. E em julho foi publicado na revista internacional “Global and Planetary Change” um artigo intitulado “Uma estrutura física para o Sistema Terrestre, a Equação do Antropoceno e a Grande Aceleração”.

“Demonstramos inequivocamente que o Holoceno é uma era muitíssimo especial, onde uma perturbação que não precisa de ser muito grande, à escala astronómica ou geológica, pode desequilibrar o sistema terrestre”, explica Orfeu Bertolami ao Expresso. “O modelo matemático que criámos vai nessa direção e há evidências claríssimas de que o sistema terrestre está descontrolado.” No fundo, “é uma abordagem completamente nova às alterações climáticas e ao Antropoceno”.

Frederico Francisco acrescenta que “o sistema terrestre é incrivelmente complexo, mas é aqui que estamos a tentar entrar”, através da Equação do Antropoceno. “O nosso modelo tem um substrato da termodinâmica e da física, enquanto os modelos atuais usam, na sua maioria, séries estatísticas para fazerem previsões.” A termodinâmica é o ramo da física que estuda as causas e os efeitos de mudanças na temperatura, pressão e volume à escala macrocósmica.

A “Grande Aceleração”

A pequena equipa da Universidade do Porto conclui, baseada na chamada “teoria de transições de fase”, que “a transição do sistema terrestre das condições estáveis do Holoceno (das suas propriedades) para a condição influenciada pela atividade humana do Antropoceno é, na verdade, uma transição de fase, isto é, uma mudança qualitativa que o afasta do estado de equilíbrio do Holoceno”. Este processo é, assim, genericamente, uma alteração global decorrente de mudanças num parâmetro de controlo relevante para um determinado sistema físico, como a temperatura.

É neste contexto que Orfeu Bertolami e Frederico Francisco definem a Equação do Antropoceno,“a chamada Grande Aceleração”, e fazem três demonstrações. A primeira é que a temperatura do sistema terrestre diverge da temperatura média do Holoceno na proporção da raiz cúbica da intervenção humana. A raiz cúbica de um número é o valor que, ao ser multiplicado três vezes por si mesmo, dá como resultado esse número. Por exemplo, a raiz cúbica de 27 é 3. A segunda demonstração revela que o afastamento do equilíbrio do Holoceno em resultado da intervenção humana “pode ser tão drástico como aqueles que são provocados por causas naturais, astronómicas e geofísicas”. E a terceira diz que “a suscetibilidade do sistema terrestre aos efeitos da atividade humana é muito mais relevante perto desta fase de transição” do que em relação a fatores naturais.

Equação do Antropoceno

Com efeito, ao longo da sua evolução, o sistema terrestre foi conduzido predominantemente por forças astronómicas e geológicas, mas nos últimos 60 anos assistimos a um aumento acentuado da taxa de crescimento dos impactos da atividade humana, em particular no ambiente, no clima e na biodiversidade. “Esta tendência recente é mais evidente quando comparada com a notável estabilidade dos últimos dez milénios, o Holoceno, a época que começou com o fim do último período glaciar”, assinalam os cientistas da Universidade do Porto.

Foi por isso que surgiu na comunidade científica, a partir do ano 2000, a hipótese de que a Terra estava a entrar numa nova era geológica, conduzida pelas mudanças provocadas pelas atividades humanas – o Antropoceno. A equação criada na Universidade do Porto representa, assim, a taxa de mudança do sistema terrestre nesta nova era.

As eras geológicas correspondem a cada uma das grandes divisões do tempo geológico da Terra. O tempo geológico mede o processo de nascimento, formação e transformação do nosso planeta. O tempo histórico diz respeito à emergência das civilizações (humanas) e à sua capacidade de comunicação escrita. Hoje estamos a assistir à transição do Holoceno para o Antropoceno, a primeira era geológica que resulta da interferência da ação humana nos equilíbrios do sistema terrestre.